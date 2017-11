Jüriöö ülestõus on kindlasti üks neist sündmustest, mida teab praktiliselt iga eestlane.

Paljuski on Jüriöö ülestõusu eestlaste jaoks oluliseks kirjutanud Eduard Bornhöhe oma kahe rahvusromantilise jutustusega – „Tasuja“ ja „Villu võitlused“ (ilmusid 1890). Neis lugudes loodud pilt on nii mõnelegi ainsaks ettekujutuseks, mis 674 aastat tagasi toimus. Alahindamata Bornhöhe jutustuste olulisust Jüriöö ülestõusust ettekujutuse loomisel, tasuks siiski meeles pidada, et need on suuresti välja mõeldud.

Jüriöö ülestõus oli kahtlemata pöördeline ajaloosündmus, mille ühe tagajärjena vahetus võim Põhja-Eestis: Taani müüs oma valdused Liivi ordule, mistõttu sai ordust Vana-Liivimaa suurim maavaldaja, kes siinset ajaloo kulgu pikalt edasi määras. Huvitaval kombel saab nimetatud tagajärge siduda ka põhjustega, miks ülestõus üldse võis alata. Ligi sada aastat pärast vallutust oli tekkinud olukord, kus Taani ei suutnud kontrollida oma ülemerevaldusi ja levisid kuuldused Eestimaa hertsogkonna mahamüümisest. On arvatud, et just sellepärast ajastasid eestlased ülestõusu nimelt sellesse aega, valisid endale juhid ja sõlmisid liidu Rootsiga. Paraku lõppes eestlaste avantüür, milles on nähtud peale võõrvallutajatest lahtisaamise soovi ka ambitsiooni kehtestada omariiklus, läbikukkumisega.