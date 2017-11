„Ma pole mingi kunstiajaloolane ega vanade meistrite ekspert. Aga olen kunsti ligi 50 aastat vaadanud ja üksainus pilk sellele maalile ütleb mulle, et see pole Leonardo,“ lajatab ajakirja New York Magazine kunstikriitik Jerry Saltz. Ka New Yorgi kunstikuraator Todd Levin ei usu, et „Salvator mundi“ on da Vinci töö.

„Salvator mundi“ püstitas eelmisel nädalal rekordi kui kõigi aegade kalleim oksjonil müüdud maal. Puidule maalitud Jeesuse portree, mis peaks pärinema umbes aastast 1500, soetas 450,3 miljoni dollari eest anonüümne pakkuja. Nüüd, kui tehing on lukus, käib kriitikute ja kunstiajaloolaste seas äge debatt selle üle, kas renessansigeeniuse da Vinci pintsel üldse ongi seda taiest puudutanud, vahendab The Guardian.

Rahatuus, kes maksis New Yorgi oksjonil 450,3 miljonit dollarit „Salvator mundi“ („Maailma päästja“) eest, võib praegu ahastusest juukseid kitkuda. Üha valjemini kõlab nende ekspertide hääl, kelle sõnul polegi see maailmakuulsa Leonardo da Vinci teos.

Mitme eksperdi sõnul võib maali autor olla itaalia kunstnik Giovanni Boltraffio, kes töötas Leonardo ateljees õpilasena. Seda meelt on ka Levin. Kui inglise kunstikollektsionäär Charles Robinson teose eelmise sajandi algul tugevalt ülemaalituna soetas, pidas ta seda Leonardo jüngri Bernardino Luini tööks. 1956. aastal müüdi taies Sotheby oksjonil tühipalja 45 naelsterlingi eest. Kulusid aastakümned, enne kui see restaureeriti ning Leonardole omistati.

New Yorgi kuulsas Metropolitani kunstimuuseumis töötav Itaalia renessansiekspert Carmen Bambach on avaldanud arvamust, et „Salvator mundi“ võib olla Boltraffio ja Leonardo ühine projekt. „Suur osa algsest pinnast võib olla Boltraffio töö, kuid mõned osad on Leonardo enese tehtud, nimelt Kristuse parem, õnnistav käsi, mõned käiseosad, vasak käsi ja tema käes olev kristallkera,“ kirjutas Bambach viis aastat tagasi ajakirjas Apollo.

Saksa ekspert Frank Zöllner usub, et tegemist on pigem Leonardo ateljee kvaliteettootega, mis on tegelikult valminud alles 1507 või pärast seda. Sellele viitavat jooni hägustav nn sfumatotehnika, mis on omane rohkem Leonardo õpilastele kui meistrile endale.

Vanade meistrite tööde galeristi Robert Simoni sõnul on „Salvator mundit“ 500 aasta jooksul mitu korda üle maalitud ja restaureeritud ning juba seetõttu näeb see välja nagu koopia. „Seda on vanasti puhastanud inimesed, kes ei teadnud, mida nad teevad.“ Ka Levin tõdeb: „Kui maalil olev pilti on niivõrd äärmuslikult rikutud, polegi tähtis, kes on autor – taies ise on enam-vähem kadunud. Kui seista selle maali ees, siis pole see kunstnikust olenemata kaasahaarav meistriteos, ja ometi on Leonardo tuntud kaasahaaravate meistriteoste poolest. Mul on raske uskuda, et autor on Leonardo.“