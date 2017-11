Eelnevalt oli Herkel arupärimist tutvustades öelnud, et korruptsiooniprobleem Narvas on latentne ning seal kandideerisid valimistel Keskerakonna nimekirjas ka korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud isikud.

Esmaspäeva õhtul, kui peaminister Jüri Ratas vastas riigikogus Vabaerakonna liikmete arupärimisele korruptsioonist kohalikes omavalitsustes, ütles Mihhail Stalnuhhin debati ajal Andres Herkelile: „Ma loodan, et sina ka ei solvu, kui mina näiteks sama õiendusega võin nimetada sind näiteks latentseks, no kelleks, pedofiiliks.“

„Meie esindaja ei kasutanud ühtegi faktidega põhistamata väidet, osutades Narva näite puhul kahe Keskerakonna liikme korruptsioonijuhtumile ning hiljem ka asjaolule, et Narva volikogus ei määra Keskerakonna enamus opositsioonilisi volikogu liikmeid seadust eirates volikogu komisjonidesse,“ kinnitab Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Tema sõnul olid Stalnuhhini sõnakasutus ja isiklik rünnak täiesti sobimatud, see ei saa kuuluda parlamentaarsesse vaidlusesse ega ühtegi tsiviliseeritud debatti.

„Vabandamine on vähim, mis peab sellele järgnema,“ toonitab Talvik. „Debatt Ratasega oli korrektne ja temale ei ole vormilisi etteheiteid, aga leiame, et Stalnuhhin, kes on ühtaegu riigikogu rahanduskomisjoni esimees, peab oma sõnakasutuse eest vastutama.“ leidis Talvik.

Juba riigikogus toimunud arutelu ajal saatis Stalnuhhini parteiline ülemus peaminister Jüri Ratas Herkelile telefonitsi vabandussõnumi.

„Meile valmistas küll pettumuse see, et peaminister pidas küsimustele vastates õiguspäraseks nii Tallinna linnajuhtide nn lahkumistasusid kui ka korruptsioonis süüdi mõistetud inimeste linnasüsteemis tööle võtmist, aga Stalnuhhini etteastele reageeris ta kiirelt, saates mulle telefonisõnumiga vabanduse,“ ütleb Herkel.

Talvik seab ka kahtluse alla, kas väljendeid kasutav ja korruptiivset mõttelaadi kaitsev inimene ikka saab juhtida nii vastutusrikast komisjoni, nagu seda on rahanduskomisjon.

Riigikogu ööistung Andres Herkel. (Toomas Tatar)

Stalnuhhin ootab esmalt Herkelilt vabandust

Õhtuleht küsis juhtunu kohta kommentaari ka Mihhail Stalnuhhinilt ja avaldab miniintervjuu muutmata kujul.

Kas te kavatsete avalikult vabandada?

Kui Herkel avalikult vabandab Narva linna ees oma sõnade eest: „see probleem (korruptsioon) on seal (Narvas) latentne ja ütleksin, hoopis hullemal tasemel kui teistes Eesti omavalitsustes ilmselt“. Siis muidugi vabandan ka mina.

Miks te Herkelile nii ütlesite?

Et ta aru saaks, mida ta ise möödaminnes ütles, pahatahtlikult sildistades 59 000 elanikuga Eesti linna.

Kas näete oma sõnakasutuses probleemi?

Ei.

Kas kavatsete komisjoni esimehe kohalt taanduda, nagu peab vajalikuks Talvik?