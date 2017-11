Tänane "Foorum" võttis luubi alla Jüri Ratase valitsuse esimese aasta ning stuudios olid kõigi parlamendierakondade esindajad. Saate suurimaks fopaaks ei olnud aga mitte Ratase kriitika, vaid hoopiski suur sõnelus Mart Helme ja Helir-Valdor Seederi vahel.

Saates oli mitu korda juttu ka Eesti poliitkultuurist, ning Seeder hakkas kritiseerima opositsioonierakondi.

"Poliitilise kultuuri kohta ja opositsiooni usutavast kriitikast. Reformierakonna auesimees räägib Siim Kallas räägib, et tasuta ühistransport on saatanast, samal ajal kui Kristen Michal sai Tallinna linnapea kandidaadiks, teades, et tasuta ühistransport kindlasti jätkub ja see on hea asi. Pärnus Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku, et järgmiseks kevadeks välja töötada tasuta ühistransport. Võib-olla on see aprillinali, võib-olla mitte. Raske on selles aru saada, mis on usutav, mis mitte. Näiteks EKRE kritiseeris eelarve menetlust, eriti katuseid ja läbipaistmatust, aga samal ajal, ühe koalitsioonierakonna hõlma all, iseendale katuseraha välja ajades, nii nagu me teame eelmisest aastast," sõnas ta, mille peale Mart Helme plahvatas: