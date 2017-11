„Punkt üks on see, et suhtesse tuleb minna õige eesmärgiga – et see on see inimene, kellega sa tahad koos olla. Hästi palju minnakse suhtesse eesmärgiga lihtsalt suhtes olla, kardetakse üksindust,“ räägib telenägu ja raadiohääl Kirsti Timmer.

Kirsti sai maha oma teise raamatuga, mis kannab nime „100 nippi, kuidas suhet hoida“. Kirsti räägib, et ühel päeval ühendus temaga kirjastus Helios, kes pakkus, et just tema sellise raamatu kirjutada võiks. „Ütlesin, et võtan mõtlemisaega, läksin koju, hakkasin mingeid punkte kirjutama ja sain paari tunniga 44 kirja,“ paljastab ta. „Helistasin tagasi ja ütlesin, et ma kirjutan.“ Raamatut kirjutas Timmer terve septembri, mis oli ka näosaates, millega ta seotud on, kõige kiirem aeg.

Inspiratsioon on tulnud Kirsti oma elus, sõbrannadelt ja ka ülipopulaarse raadiosaate „Naistekas“ ajal kuuldud lugudest. „Kui sa inimestega suhtled ja neid kuulad, tekib sul oma arvamus. Kui keegi kurdab, siis mõtled asja ka oma poolt. Teise inimese elu on lihtsam vaadata.“ Tegu on ka tiba psühholoogilise raamatuga ja Kirsti paljastab, et päris algaja ta selles vallas ei ole. „Olen kunagi ETV aegadel, kui tegin üht noortesaadet, lugenud nii psühholoogia kui psühhiaatria õpikuid, et mitte rumalaks jääda. Mul on isegi teadmised.“