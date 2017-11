„Tollal sukkpükse veel polnud, olid tripid, mis kleidi alt teinekord võisid välja punnitada. Istusin konservatooriumis aknalaual, kui korraga läheb imposantne härrasmees, Peeter Saul, minust mööda ja vajutab näpuga läbi kleidiserva kummitava tripi peale ning küsib: „Mis see on?“ Selline oli minu esimene kohtumine Peeter Sauliga!“ meenutab Heli Lääts muusika kuuluste koja kohtumisõhtul, kuidas ta sai tuttavaks oma elu armastusega.

Kohtumisel, mis leidis aset eelmisel kolmapäeval Eesti teatri- ja muusikamuuseumis ning oli pühendatud Heli Läätsele ja Voldemar Kuslapile, on publiku seas kohal ka üks väga eriline kuulaja. Väikese poisina osales too 1958. aastal nimelt Heli Läätse ja Peeter Sauli suure saladuskatte all peetud laulatusel Kadrina kirikus.