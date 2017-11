Helme: See, mida suure trummi tagumisega räägitakse, et inimesed hakkavad saama lisaraha, kuid unustatakse, et see võetakse samamoodi lisamaksudega ära. Praegu voolab raha Lätti ja praegune koalitsioon teeb nägu, et see ei tähenda midagi, siis tähendab küll. Soovitan sõita peaministril Valka või Iklasse ja see on väga jube, mis seal toimub ja see on praeguse maksupoliitika tulemus. Meil on ühed kõrgeimad toidu ja tarbekaupade hinnatõusud. Palkade tõstmine on paratamatus niikuinii.