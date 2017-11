61aastasel elukutselisel limusiinijuhil „Mad“ Mike Hughesil („Hull“ ingl.k.) on unistus. Nimelt lennata omaenda kätega ehitatud raketiga. Seda kavatseb ta ka laupäeval teha. Kui on veel viimased elemendid ära timminud ja kassidele piisavalt süüa jätnud. Et kui midagi peaks juhtuma.

NBC kirjeldab, et Hull Mike on oma raketti igasugu jubinatest ja varuosadest ehitanud juba aastaid. Tema plaan on sellega lennata üle mahajäetud Amboy linna varemete. Mahajäetud linn asub Mojave kõrbes. Tema eeldatav lennukiirus saab olema umbes 500 miili tunnis (805 km/h).

Kas Hull Mike kardab ka? „No kes surma ei karda, on idioot,“ arvab mees. „Muidugi on see jube hirmus, aga ega keegi meist siit maailmast eluga pääse. Mulle meeldib teha erakordseid asju, mida keegi teine ei tee. Ja mitte keegi pole maailma ajaloos kavandanud, ehitanud ja siis ise oma raketiga lennanud.“