“Uuringud näitavad, et võrdõiguslikkusel on oluline mõju majandusele ja ühiskonnale laiemalt. Suhtumist võrdõiguslikkusesse ja naistevastasesse vägivalda pole võimalik muuta ainult seaduste jõul - mehed ja naised peavad koos töötama selle nimel, et ühiskonda võrdõiguslikumaks muuta,” lausus president Kersti Kaljulaid täna Brüsselis iga-aastasel põhiõiguste kollokviumil, mis on seekord pühendatud naiste õigustele.

Vabariigi Presidendi sõnul peaks ühiskonnas olema vähem barjääre, et vägivalla ohvriks langenud inimesed ei peaks ronima veel üle müüride, et end kuuldavaks teha ja abi saada. “Kõige suuremaks takistuseks selles küsimuses on tihti inimeste suhtumine, mitte seaduste puudumine. Selleks, et suhtumine muutuks, peavad naised ja mehed koos pingutama,” lausus riigipea.

Iga-aastase põhiõiguste kollokviumi eesmärgiks on parandada Euroopa Liidu põhiõiguste kaitse alast koostööd ja kaasata rohkem inimesi põhiõiguste kaitsesse. Selleaastane kollokvium oli pühendatud naiste õigustele.

Pärast konverentsi kohtus president Kaljulaid Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga. Kohtumisel arutati võimalusi muuta Euroopa ühiskondi ja institutsioone võrdõiguslikumaks ning Euroopa Liidu tuleviku väljakutseid, sealhulgas Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku prioriteete, energiajulgeolekut ning ka Rail Balticut.