Teleajakirjanik Katrin Lusti seiklused jätkuvad: kui viimati ähvardas teda kriminaalkaristusega petturist missiõpetaja Irene Erbi, siis nüüd on olukord veelgi hullem. Lust tegi hiljuti reportaaži julmast kassikasvandusest ning kassikasvanduse krahvinna Oksana Zuiko tungis nii Lustile kui ka tema kaameramehele isegi kallale. Prokuratuur aga süüdistab hoopiski Lusti ebaseaduslikus sissetungis.

"Nii kallid sõbrad. Räägin teile nüüd pisut oma töö varjupoolest. Helistab mulle just politsei uurija ja teatab, et prokurör Natalja Lebed soovib mind kassikasvanduse omanike Zuikodega seoses kahtlustatavana ebaseaduslikus sissetungis üle kuulata. Tundub, et prokurör on asunud kaitsma Zuikosid, kellest üks on tapmise eest kinni istunud ja kes on ähvardanud kümneid kui mitte sadu kliente. Aga need süüdistused pole ükski pälvinud sellist tähelepanu prokuratuuri poolt, kuigi nad on lubanud inimesi maha lüüa jne.

Samuti on kahtlustatav minu operaator, kes sai koha peal peksa ja eriti markantne on see, et kahtlustatavana soovitakse üle kuulata ka veterinaarkeskuse juhti, kes läks loomade heaolu koha peale kontrollima.