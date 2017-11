Kui hakata kokku lugema aasta aega ametis olnud Jüri Ratase valitsuse saavutusi, siis saab üsna pika rea põhimõttelistest ja suurtest muudatustest riigilaeva suunamisel vasakule. Pärast kohalikke valimisi on nii riigis kui ka pealinnas võimul üks suur erakond ja ühtlasi tehtud lõpp pikale vastandumisele Toompea ja all-linna vahel. Alanud on ka Savisaare-järgne ajastu, mille võimalikkust paljudel veel üsna hiljutise ajani oli raske uskuda. Loodetavasti toob see kaasa vanadest harjumustest loobumise, kuigi iseenda premeerimine Tallinna volikogus polnud just uue poliitilise kultuuri parim visiitkaart. Värske põlvkonna linnaosavanemate tulek Tallinnas tähendab teadlikku uute Boroditšite loomist, kes riigikogu valimistel vahetavad välja Savisaare vana kaardiväe. Puhtalt Keskerakonna kaubamärkideks on astmelise tulumaksu juurutamine ja tasuta ühistranspordi laienemine üle Eesti. Tulumaksuvaba miinimumi puhul kritiseerib opositsioon küll maksusüsteemi keerukust, kuid selle taga võib aimata maailmavaatelist pahameelt suurema tulu teenijate kõrgema maksukoormuse alla sattumise üle. Kui aga kõrvuti hakkavad sõitma tasuta ja piletitega bussid, siis peab pöialt hoidma, et selline ebavõrdne konkurents ei viiks kogu ühistranspordisüsteemi kiire kokkuvarisemiseni.

Alkoholi- ja kütuseaktsiisi tõusud saadi küll päranduseks eelmiselt võimuliidult, kuid nende kriitikameeleta ülevõtmine ähvardab nii eelarvekriisiga kui ka süveneva ääremaastumise ja piirikaubandusega. Ehkki lähenevad riigikogu valimised kehutavad Keskerakonda rohkem kulutama, kui eelarvesse raha laekub, tuleb loota, et see ei lõpe kogu majandusele hukatuslikult.

Venekeelsete poliitikute olulistele kohtadele edutamisega kaua probleemiks olnud klaaslae lammutamisse saab suhtuda vaid positiivselt. Muude vene küsimuste puhul on Keskerakonnale endalegi oluline, et leitaks mõistlik tasakaal – vene koolide eelistamisel eestikeelsele haridusele ja kodakondsusküsimuste menetlemisel. ID-kaardi probleem on samas pikemas perspektiivis pigem mööduv nähtus. Maavalitsusteta maakonnad ja juba liidetud omavalitsused on vaja toimima saada, kuid need on juba tehnilised küsimused.