Kui Euroopa Liidus läheb inimeste tarbimiskulutustest keskmiselt veerand eluasemekuludele, siis Eestis on see osakaal märksa pisem ning kogu ELi üks väiksemaid näitajaid.

Eelmisel aastal läks ELi elanike kõikidest tarbimiskulutustest 24,5% eluasemele, veele, elektrile, gaasile ja muudele kütustele (näitaja hõlmab üürimakseid, ent mitte näiteks kodulaenu). Kokku läheb kodukuludele aastas üle 2,4 triljoni euro – see on 16,4% kogu Euroopa Liidu SKPst, kirjutab Äripäev



Kõikidest tarbimiskulutuste liikidest oli eluasemekulude osakaal ülekaalukalt suurim ning just kodukulud kasvasid ka kümne aasta taguse ajaga kõige enam. Kui 2006. aastal moodustasid eluasemekulud kogutarbimisest 22,7%, siis mullu oli näitaja juba 1,8 protsendipunkti jagu kõrgem.

Eelmisel aastal oli kodukuludel tarbimises kõige suurem osa Taanis, kus see ulatus 29,1%, teisele kohale jäid 28,4% soomlased ning 27,1% mahtusid esikolmikusse ka britid. Üle veerandi kogutarbimisest läks kodukuludele ka Prantsusmaa, Rootsi ja Tšehhi elanikel.

Skaala teises otsas on aga ülekaalukalt väikseimate kulude osakaaluga päikeseline Malta, kus eluasemekulude osakaal on vaid pisut üle kümnendiku. Järgnevad 15,6 protsendiga Leedu ning 15,9% Küprose Vabariik. Tagant neljas on Eesti, kus kodukulude osatähtsus jääb samuti kaugele alla ELi keskmist – näitaja on siin 17,6%.