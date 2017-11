Lubatud tasuta bussisõit maakonnaliinidel jõustub tuleval suvel, ent poliitikud on tänini eri meelt, kuidas bussiliiklust korrigeerima hakkavad ühistranspordikeskused raha lõppude lõpuks kasutada võivad. Kas see võib mõjutada ka bussiliikluse kavandamist tulevaks aastaks?

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juhataja Andrus Kärpuk leiab, et teatud teadmatus raha kasutamise võimalustest otsest probleemi põhjusta, küll võib kiireks minna piletite valideerimiseks vajaliku aparatuuri soetamisel, samuti ei tea, kas on piisavalt aega, et elektroonilised piletisüsteemid kõigis maakondades kasutusele võtta. „Hanke korraldamine ning seadmete tellimine võtab mingi aja, millega kiirustada ei saa,“ arvab ta.

Preaegu on veel lahtine, kuidas hakkab tuleval suvel käima sõidu valideerimine, sest ühtset elektroonilist piletisüsteemi Eestis pole. „Seda tagada, et igal pool üks ja sama süsteem on, pole vist väga võimalik. Et ühele erafirmale antaks terve riigi teenindamine. Ilmselt tuleb mitmeid hankeid korraldada,“ arutleb Kärpuk. „Valideerimissüsteemide juurutamise jaoks kipub kuus kuud lühikeseks jääma.“