„Tasuta ühistransport jõustub alles suvel ning sinna on veel kõvasti aega. Iseasi on muidugi see, kas aega on piisavalt, et elektroonilised piletisüsteemid kõigis maakondades kasutusele võtta,“ tunnistab Kärpuk. „Hanke korraldamine ning seadmete tellimine võtab mingi aja, millega kiirustada ei saa,“ arvab ta.

Lubatud tasuta bussisõit maakonnaliinidel on tuleval suvel jõustumas, ent poliitikud on tänini erimeelt, kuidas bussiliiklust korrigeerima hakkavad ühistranspordikeskused raha lõppude lõpuks kasutada võivad. Kas see võib mõjutada ka bussiliikluse kavandamist tulevaks aastaks?

Hetkel on veel lahtine ka see, kuidas hakkab tuleval suvel välja nägema sõidu valideerimine. Tallinlastel on roheline kaart, pärnakatel sinine, aga ühtset elektroonilist piletisüsteemi ju Eestis pole. „Seda tagada, et riiklikult igal pool üks ja sama süsteem on. See vist pole väga võimalik. Et ühele erafirmale antaks terve riigi teenindamine. Ilmselt tuleb mitmeid hankeid korraldada,“ spekuleerib Kärpuk. Ta lisab: „Ütleme jah, et valideerimissüsteemide juurutamise jaoks kipub see kuus kuud lühikeseks jääma.“

Riigikogu majanduskomisjoni liige Toomas Kivimägi on enda sõnul kogu aeg tasuta bussisõidu koha pealt kriitilise meelega olla. „Tasuta asju pole maailmas olemas,“ möönab ta ka praegu.

„Võetakse 13 miljonit eurot täiendavalt riigieelarvest, sisuliselt maksumaksja taskust. Millega maksta kinni ka näiteks soomlaste sõidud või misiganes Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike sõidud maakonnaliinidel. Loomulikult, neid pole palju. Küsimus on põhimõttes. See kasutusõigus laieneb ju kõigile. Ma ütlen, et puhtalt põhimõtteliselt pole mõistlik, et Eesti maksumaksja maksab kinni enda taskust näiteks rootslaste, sakslaste, soomlaste maakonnaliini sõidud. See pole palju, rahaliselt ei ole miljoneid, aga asi on põhimõttes,“ usub Kivimägi.

Ta leiab, et üks põhjus, miks tasuta bussisõitu suhtuda kriitiliselt, on selle mõju kommertsliinidele, kes paratamatult kannatavad piletimüügis. „Selle tulemusena võib mõni kommertsliin ka kinni minna ja siis võivad kodanikud tulla, et me oleme harjunud liinil sõitma ja pange nüüd maakonnaliin käima,“ selgitab mees probleeme, mis võivad tekkida.

Tasuta bussisõit võib rongireisijad endale näpata