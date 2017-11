Et külma novembrikuusse veidi kuumust juurde tekitada, oleme koostanud ülevaate Eesti seksikaimatest saatejuhtidest. Silmadesse sära toovaid ja hinges erutust tekitavaid telenägusid leidub ka väikeses Eestis kamaluga. Siin on Maarjamaa nägusaimate mees- ja naissaatejuhtide esiviisik!

Kristjan Kasearu on Eestis peamiselt tuntud laulja ning näitlejana, ent möödunud aasta jaanuaris sai ta käe valgeks ka saatejuhi ametis. Nimelt juhtis ta TV3 ekraanil olnud muusikalist telelahingut "Laulumäng". See, et paljud Eesti (ja pole välistatud, et ka väljamaa) naised Kristjanist öösel unenägusid näevad, pole mingi ime. 2009. aastal valis ajakiri Kroonika Kristjan Kasearu aasta seksikaimaks meheks. Seksikaima tiitlit jagas ta naiste kategoorias võidutsenud Lenna Kuurmaaga.

Henri Laumets

"Terevisiooni" endine ilmapoiss Henri Laumets (Aldo Luud)

Lihtsa, ent vahetu olekuga Henri Laumets oli "Terevisiooni" ilmapoiss neli aastat. Sel suvel teatas ta, et lahkub saate tegijate ridadest. Sellest ajast saati pole tema tegemistest kuigi palju kuulda olnud, ent loodame teda peagi taas teleekraanil näha, sest isegi kui ilmateade lubas pakaselist külma, oli Henri jätkuvalt kuum.

Märt Avandi

Märt Avandi (Erlend Štaub)

"Su nägu kõlab tuttavalt" saatejuht Märt Avandi on ehe näide sellest, kuidas tarkus ning hea huumorimeel meest kaunistab. Hea füüsiline vorm ja edukas tulemus Ironmanil on siinkohal kirsiks tordil.

Martin Veisman

"Terevisiooni" saatejuht Martin Veisman (Kairit Leibold/ ERR)

Suve lõpus tuli rõõmusõnum kõikidele MTV Eesti kunagistele fännidele, kui tuli uudis, et just sealt aastate eest tuule tiibadesse saanud Martin Veisman on alates sügishooajast "Terevisiooni" uus saatejuht. Ka Õhtuleht rõõmustas, sest silmailu pole kunagi liiga palju!

Kalle Sepp

Kalle Sepp (Jörgen Norkroos)

Ühes lauljatar Sünne Valtriga saadet "Rahvabänd" juhtinud Kalle Sepp on oma imetabase välimusega niitnud naisi kui loogu juba vaat et 15 aastat. Paljud ei tea, et mees on tegelenud agaralt modellindusega. 2003. aastal võitis toona avalikkusele tundmatu Sepp meesmodellide võistluse "Manhunt Estonia".

Kalle Sepp võitis 2003. aastal meesmodellide võistluse "Manhunt Estonia". (Tõnu Talivee)

Õhtulehe žürii arvamus pole kindlasti puhas tõde, seega hääleta enda lemmiku poolt klikkides tema pildile. Kui ükski meie pakutud kandidaatidest ei sümpatiseeri, jäta oma lemmiku nimi kommentaaridesse!

SEKSIKAIMAD NAISSAATEJUHID:

Kuigi aastate jooksul on tele-ekraanilt läbi käinud väga palju seksikaid naisterahvaid, on paljud neist olnud lihtsalt näitlejad, lauljad või mõne muu eluala esindajad. Küll aga leiab tõeliseid pärleid ka püsivate ekraanidiivade seast, kes televaatajaid pikemalt rõõmustanud on.

Anu Välba

Anu Välba (Eero Vabamägi)

Kõige seksikama naissaatejuhi tiitel kuulub kindlasti 43-aastasele Anu Välbale, kes suvel tähistas ERRis 20. tööaastat. Eelmisel nädalal läks tema ülipopulaarne pühapäevasaade "Hommik Anuga" eetrisse 100. korda. Välba on korduvalt valitud ka parimaks naissaatejuhiks.

Välba on teles olnud aastate jooksul väga palju muutunud, kuid nüüd, 43-aastasena, näeb naine siiski suurepärane välja. Lisaks välimusele teeb Välba seksikaks tema enesekindlus, tööeetika ja edukus. Välba on end ise edukaks teinud ning kindlasti oli tal juba karjääri alguses selge, et vaid ilusast näolapist teles ei piisa.

Kuid praegu igati tasakaalukas naine on oma nooruspõlves ka krutskeid teinud, näiteks juhtis ta 30. novembril 1997 ETV pühapäevast "Hommikutelevisiooni" ilma pluusita! Õigemini oli see talle selga maalitud.

"See pilt tuletab mulle meelde, et ennast tuleb julgeda kõigest tuttavast välja lükata. Algul võib olla üsna ebameeldiv, kui tabad end tegemas midagi, mida sa pole varem teinud. Kuid kogemus, mille sellest saad, ning rahulolutunne, mis annab märku, et murdsid oma hirmust läbi, on väärt mugavustsooni piiride nihutamist," sõnas Välba. (Toomas Tuul)

"Eksperimendi õnnestumiseks olid õiged nurgad, valgus ja varjud stuudios erakordselt olulised. Minu väljanägemisega nähti nii kõvasti vaeva, et isegi kõik operaatorid stuudios ei saanud aru, et mul tegelikult pole pluusi seljas. Vaatajaile selgus saladus poolteisetunnise saate viimase intervjuu viimase küsimuse vastusest," meenutas Välba.

Kui see pole seksikas, siis mis üldse on?

Eeva Esse

Eeva Esse (Krõõt Tarkmeel)

Eesti meediamaastiku tõusev täht on kindlasti ülikaunis ning silmapaistvalt intelligentne Eeva Esse (27), kes on ETVs juhtinud saateid "Igaühe õigus" ning "Uudishimu tippkeskus", kus ta on demonstreerinud suurepäraseid teadmisi nii poliitika-, tehnika- kui ka õigusvallas. Ei ole mitte midagi seksikamat kui tark naine!

Lisaks sellele on naine Raadio 2 keskpäevase saate "Agenda" juht. Boonuseks kaunile välimusele, on Esse puhul tema seksikaimaks omaduseks just tema mesimagus ja hüpnotiseeriv hääl, mis sulatab lahti ka kõige külmunuma südame ja paneb kuulama ka kõige ükskõiksema raadiokuulaja. Seksikaima hääle eriauhind läheb kindlasti just Essele!

Grete Lõbu

Grete Lõbu (Daisy Lappard)

Lõbu (40) on juhtinud ETV saateid "Käi jala!", "Hommiku TV", "Tähelaev", "Suveniir" ja "Jõuluks koju". Alates 2013. aastast juhib ta koos Marko Reikopiga "Ringvaadet".

Lõbul oli raske ülesanne astuda "Ringvaates" ühe armastatuima naissaatejuhi, Anu Välba asemele, ning ta sai sellega suurepäraselt hakkama.

Kuigi Lõbu pole kunagi ekraanil üleliia pealetükkiv ja hüperseksuaalne, teeb Lõbu eriliseks temast kiirguv heatahtlikkus ja soojus, mis on üle kandunud ka tema teletöösse, ta on intervjuusid tehes loomulik ja usaldust äratav. Naisel on oma elukaaslase, teletegelase Margus Saarega kaks armast tütart.

Tuuli Roosma

Tuuli Roosma (Daisy Lappard)

Tuuli Roosma (42) on teles tegev olnud juba 1995. aastast.

Roosma on tõsiselt julge ja ettevõtlik naine, kes teles teinud inimkatseid feministlikus saates "…ja jumal lõi naise", näiteks kasvatades oma kaenla alla korraliku karvapuhmaka. Ta on mänginud karmi, kuid üliseksikat füürernaist saates "Nõrgim lüli" ning lasknud jutusaates "Mamma mia" naistel pihtida üheöösuhetest või seksiorgiatest.

Eesti telemaastikul on Roosma täiesti eriline nähtus, tegu on väga särtsaka ja vabameelse naisega. "Säravad silmad, ilus hing, terav mõistus, muhe huumor," iseloomustas naist tema kunagine kolleeg Grete Lõbu.

Roosma on televaatajaid rõõmustanud alati väga ekstravagantse välimusega, ta on tuntud oma pööraste kleitide, huvitavate soengute ja väga glamuurse meigi pärast.

Lisaks sellele on Roosma ka väga edukas, lausa edukam kui kõik ülejäänud filmi- ja telesarjade tegijad, tema firma Reede OÜ teenis näiteks 2015. aastal kasumit ligi 180 000 euro ringis. Muuhulgas suurepärasele ärivaistule on naisel ka muljetavaldav hulk kinnisvara.

Tuuli Roosma perega Austraalias (Kanal 2)

Roosmal on üliarmsad kaksikutest pojad abikaasa Arbo Tammiksaarega ning nende seiklused nii Siberis, Hiinas kui ka Austraalias said koheselt televaatajate suurteks lemmikuteks. Reisisaadetes tõestas Roosma, et teda ei tee seksikaks vaid glamuur ja ilusad kleidid, vaid ka nutikus, Eesti naisele omane pealehakkamine ja sihikindlust. Kogu kompott kokku on ülimalt seksikas!

Katrin Lust

Katrin Lust (Kristjan Lepp)

"Kuuuurija" kangelanna Katrin Lust tuli, nägi ja vallutas. Tema omapäraselt üle vindi keeratud ajakirjanduslik saade on vallutanud televaatajate südamed ning igal nädalal, kui Lust ekraanile jõuab, on kindel, et korralikust draamast, kätšist ja pisaratest televaatajad ilma ei jää.

Lust on julge ja enesekindel naine, kes ennast kellegi kurjadest sõnadest heidutada ei lase.

"Kui inimesed tahavad mind alandada või halvasti öelda, siis nad ei ütle, et Katrin Lust on paks või kole või nõme. Siis nad ütlevad, et olen meelelahutusajakirjanik või nais-Võsapets. Arvatakse, et see on kõige karmim asi, millega mind solvata. Nais-Võsapets, see on nätaki! Tegelikult see ei morjenda mind. Kui keegi tahab öelda, et ma olen nais-Võsapets, siis kõigile teadmiseks – see ei tee mulle haiget!" rääkis Lust hiljuti Õhtulehele, tunnistades, et kriitika ei tee teda mitte nõrgemaks, vaid hoopis tugevamaks inimeseks.

Lisaks sellele on Lust ka väga moeteadlik ja trendikas naine, keda köidab vaid moemaailma tippude tipp ning vintage-rõivad ning odavad riided teda ei köida.

"Hoian oma garderoobi üle kõige ning iga ostu puhul mõtlen, et see on igavene ja veelgi enam," on Lust öelnud.

Meedia tähelepanu tõmbas Lust just siis, kui käis TV3 peol Donna Karani kleidiga, mis on väärt 2000 dollarit, Gucci kingadega, mille saab soetada 400 dollari eest ning naise Rolexi käekella eest tuleks välja käia umbes 30 000 dollarit.

Eesti meelelahutusauhindade gala jaoks oli Lust selga libistanud Valentino siidkleidi, mille väärtuseks hindas disainer Ülle Pohjenheimo ligi 8000 eurot.

(Kalev Lilleorg)

Edukas, enesekindel ja ilus – täispank!

Hääleta enda lemmiku poolt klikkides tema pildile, kui aga ükski antud kandidaatidest ei sümpatiseeri, jäta oma südamelähedaseima naissaatejuhi nimi kommentaaridesse!