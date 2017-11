Kinnisvara ühisrahastusplatvorm EstateGuru tagastas 21. novembril investoritele kogu ebaõnnestunuks kuulutatud Toome arendusprojekti laenu investeeritud raha koos intresside ja viivistega.

14. novembril kuulutas EstateGuru välja ettevõtte ajaloo esimese ebaõnnestunud ehk default-laenu, mille tagatise müügiks algatati kohtutäituri abiga Oksjonikeskuse veebikeskkonna vahendusel avalik enampakkumine. Avaliku enampakkumise väljakuulutamise hetkel informeeriti osapooli, et laenuvõtjal on võimalus tagatisvara enne oksjoni edukat lõppu tagasi osta ning 21. novembril laenuvõtja seda võimalust ka kasutas refinantseerides laenu.

EstateGuru tegevjuht Mihkel Stamm kinnitas, et ettevõttel õnnestus esimene ebaõnnestunud laen lahendada parimal võimalikul moel, sealjuures tagastati investoritele kogu nende raha koos lubatud intresside, hüvitise ja viivisega. “Tänaseks on teada, et Toome investeerimisprojekti kogutootluseks kujunes 13,72%. Kokkuvõttes saame kinnitada, et EstateGuru riskihindamismudel toimib ning antud juhul kinnitab laenu refinantseerimine ka veelkord tagatisvara hinnangu korrektsust,” märkis ta.

Stammi sõnul on oluline tegur laenuvõtja motivatsioonis laenu tagastamiseks ka platvormi investeeringute madal LTV (laenu ja tagatisvara väärtuse suhe). Hetkel on EstateGuru laenuportfellis see keskmiselt 58%, mis oli ka antud projekti puhul oluliseks faktoriks. “Käesolev ebaõnnestunud laen lahenes kõikide osapoolte jaoks väga kiirelt ja positiivselt ning seda suuresti laenuvõtja koostööalti suhtumise ja meie meeskonna aktiivse tegevuse ning riskihaldamise protseduuride täpse jälgimise tõttu. Sellest hoolimata peaksid investorid tulevikus olema valmis, et ebaõnnestunud laenu tagatise realiseerimine võib võtta aega 2-3 kuud, erandjuhtudel ja sõltuvalt tagatisvara spetsiifikast ka kauem.”

14. novembril välja kuulutatud ebaõnnestunud laen oli Toome puiestee arenduslaen, mis väljastati platvormil 28. oktoobril 2015 ning laenu finantseerisid 294 investorit. Laenu tagatisteks on lõpetamisjärgus eramu Nõmme linnaosas, 6,26 ha kinnistu Keila vallas ning 6,31 ha kinnistu Keila vallas. Antud ebaõnnestunud laen oli EstateGuru tegevusajaloo esimene tagatis, mille realiseerimiseks algatati avalik enampakkumine.

