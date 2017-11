Pärnumaal Häädemeeste vallas ei lubanud ilmaprognoosid maanteele libedust, mis siiski mere läheduse ja miinuskraadide koosmõjul tekkis ja eile liiklusõnnetusi põhjustas, millest ühes kaotas elu Poola kodanikust kaubikujuht.

Esimene ja traagilisem õnnetus juhtus Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Häädemeeste vallas, kus esialgsetel andmetel kaotas Ikla suunas liikunud Poola numbrimärgiga veoauto Scania libeduse tõttu kontrolli ja läks külglibisemisse. Selle manöövriga vabanes veoauto haagisest last tööstuslike paberrullidega, millest vähemalt üks 1923 kilo kaaluv paberrull viskus Pärnu suunas liikunud Poola numbrimärgiga Fiat Ducato kaubiku kabiini. Kokkupõrge lömastas kaubiku esiosa ning sai ühtlasi saatuslikuks selle 53-aastasele juhile. 48-aastane veokijuht vigastada ei saanud.

„Liiklusõnnetuse täpsetest põhjustest on veel vara rääkida, aga esialgse info põhjal võib arvata, et selle traagilise liiklusõnnetuseni võis viia libedus,“ ütles Pärnu politseijaoskonna välijuht Valdur Sassor.Seni on teada, et nii kaubiku kui ka veoauto rehvid vastasid nõuetele ja et juhtidel olid rihmad. Kuna liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, ei saa politsei veel kommenteerida, kas veoautol vastas koorem normidele ja kas paberrullid olid korrektselt kinnitatud.