„Kui päris aus olla, siis kingitust pole meile veel tehtud,“ sõnab Hiiumaa vallavanema nõunik Liis Remmelg. „Meil on kokkulepe maavalitsusega, et aasta lõpus saab vald enda käsutusse aadressi hiiumaa.ee. Praegu haldab seda lehte Hiiu maavalitsus ja me võtame selle üle koos sisuga.“

„Kust mõte tuli, seda enam ei teagi,“ räägib Linkov. „Ega ei teadnud, et on olemas nimekiri reserveeritud domeenidest. Praegu jääb aadress seisma ehk läheb vallal kunagi vaja. Müüa seda ei plaani, ühing ei tegele müügiga, vaid vabatahtliku tööga.“

„Tahtsime kingitust teha, aga tuleb välja, et kingitust ei tahetagi,“ ütleb Kärdla endine linnapea ja Hiiumaa tuletõrjeühingu juhatuse liige Georg Linkov, kelle eestvõttel registreeris ühing domeeni hiiumaavald.ee, et see siis saarel moodustatud uuele vallale kinkida.

„Jätkuvat või pidevat domeenide reserveerimist ei ole,“ ütleb domeenide haldamisega tegeleva Eesti interneti sihtasutuse avalike suhete juht Maarja Kirtsi. „Mõned aastad tagasi, kui sihtasutus loodi, oli kõik domeenidega seonduv sisuliselt reguleerimata. Siis saigi reserveeritud riikide eestikeelsed nimed, teatud numbrikombinatsioonid ning haldusüksuste nimed.“

„Domeenide registreerimisel kehtib põhimõte, et kes ees, see mees, kuid igaüks vastutab oma tegude eest,“ selgitab Kirtsi. „Loomulikult ei ole broneeritud kõik nimekujud,“ lisab Kirtsi kuuldes, et Hiiumaa tuletõrjeühing on registreerinud domeeni hiiumaavald.ee.

Haldusreformiga seoses on uued internetiaadressid muutunud Eestis aktuaalseks. Näiteks pärast valimisi Jõgeva, Torma ja Palamuse valla ning Jõgeva linna ühinemisel tekkinud uus Jõgeva vald tutvustab oma tegemisi täiesti uuel aadressil jõgeva.ee.

„Kui keegi soovib mõnda haldusüksuse nime domeenina registreerida, siis registreerimiseks on tarvis esitada mõned dokumendid,“ selgitab Kirtsi. „Nii saab registripidaja veenduda, et registreerijal on õigus seda teha ja meie vajadusel hiljem kontrollida, kas kõik on korrektne.“

Eesti riigi tunnusega ehk .ee laiendiga domeeni registreerimine on lihtne ja loogiline. Interneti sihtasutuse leheküljelt saab kontrollida, kas soovitud domeeninimi on vaba. Seejärel tuleb pöörduda teenusepakkuja poole, kes registreerib domeeni

„Domeeni registreerimisel kehtib reegel, kes ees, see mees,“ sõnab Kirtsi. „Aga domeeni registreerimisega ei tohi rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kui Asso Ladva registreerib enda nimele mõne teise isiku nimega domeeni, siis see juba näitab, et seal on mingid huvid mängus. Peamine on, et igaüks vastutab oma tegude eest.“