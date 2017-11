Rootsi mööblifirma Ikea palub klientidel tagastada 29 miljonit kappi ja kummutit. Põhjuseks on juba kaheksanda lapse surm õnnetuses Ikea kapiga, vahendab The Independent.

Firma juht Lars Petersson sõnab, et firma tahaks tõsta inimeste teadlikkust erinevatest kummutitest, puhvet- ja riidekappidest, mis võivad ilma korralikult seina külge kinnitamata kergesti ümber kukkuda. Mais hukkus üks väikelaps Californias. Laps leiti Ikea Malm-tüüpi kummuti alt. Tegelikult teatas firma kummutite tagasiostmisest juba 2016. aasta juunis, kuid pärast mai õnnetust on tekkinud kahtlused, kas firma sellest kliente ka adekvaatselt informeeris.

Võtke, kes tahab: New Yorgi elanik on Ikea Malm kummuti tänavale tõstnud. (Reuters / Scanpix)

Petersson kinnitab, et Ikea on sotsiaalmeedias, oma veebilehel ning ka meili teel väga ulatuslikku kampaaniat pidanud ning inimesi pidevalt informeerinud võimalusest kapp või sahtlikummut tagasi anda. Kaks kuud tagasi saatis firma 13 miljonile kliendile meili teel ka vastava teate. Võimalik, et kõik kliendid ei pea seda vajalikuks (ehk on mõned oma kodukapid ka vastavalt kinnitanud või lastetoast üldse välja tõstnud).

Kui minna Ikea kodulehele, on tagasiostuteade siiski lehe alumises otsas. Muide, tagasi ostetakse ka rannatoole. Kas mõni inimene on ka nende ohvriks langenud, pole teada, kuid nende kokkupanekul on väidetavalt ohus inimeste näpuotsad.

Eesti ostjatele aga infoks: tagasiost puudutab ainult USA ja Kanada kliente.