„Pärast tasuta ühistranspordi kehtestamist Tallinnas 2013. aastal tegi Tallinna elanike arvu kasv kolmekordse hüppe,“ räägib Keila linnapea kohalikule häälekandjale. „Sealt edasi on Tallinn saanud keskmiselt juurde 6000 registreeritud elanikku aastas.“Samas on ümberkaudsed omavalitsused sel perioodil justkui kaotanud üle 5000 elaniku, kes tegelikult elavad oma koduvallas või -linnas ilusasti edasi.”

Keila linn on käivitanud kuuenädalase kampaania, et meelitada koju pealinna tasuta ühistranspordi lummuse õnge läinud ja fiktiivselt Tallinna elanikuks registreerunud keilalasi. Mullune kampaania tõi tagasi 170 Keila elanikku ja sadu tuhandeid eurosid maksutulu.

Eelmisel aastal läbi viidud kampaania tõi rahvastikuregistri mõttes Keilasse tagasi 170 elanikku. See tõi linnale 170 000-200 000 euro suuruse täiendava aastase maksutulu.Keila linna eelarves piisavat sellisest summast aastaseks kuluks keskkonnakaitsele või noorsootööle või poole aasta kuluks linna teede ja tänavate korrashoiuks.

Nagu eelmiselgi aastal, maksab linn igale enne aasta lõppu Keila elanikuks registreerinud inimesele preemiaks 100 eurot. Lisaks loositakse nii seniste kui uuesti registrisse jõudnud elanike vahel välja SPA-paketid Keila sõpruslinna Siguldasse ja kümme 300eurost auhinda.

Felsi sõnul on oma töö või mõnel muul põhjusel Tallinnaga seotud inimeste soov ühistranspordi kuludelt kokku hoida igati mõistetav, kuid vähemalt aastavahetusel võiksid nemadki oma kodukoha huvides end rahvastikuregistris Keila elanikuks märkida. Just aasta lõpus loetakse linnapea väitel kokku omavalitsuse territooriumil elavad inimesed, kelle järgi arvestatakse kodulinna hüvanguks laekuvat maksutulu. „Tänapäeva e-riigis on see tegelikult ainult mõne hiirekliki küsimus,” ütleb Fels, soovitades fiktiivselt Tallinnasse kolinud kaaslinlastel rahvastikuregistri e-teenust.

„Ma ei heida Tallinnale midagi ette, eks sealgi ollakse oma huvide eest väljas,“ ütleb Keila linnapea Õhtulehele. „Tuleb aga arvestada seda, et ümberkaudsed linnad ja vallad on rikka pealinnaga võrreldes alati olnud ebavõrdses olukorras. Neist probleemidest oleme juba rääkinud õiguskantsleriga ning kavatseme asjaga tõsiselt tegeleda edaspidigi. Oma inimesi kampaaniaga tagasi meelitades püüame pealinna lüüa nende enda pakutud relvaga.“

Kui aga keegi, näiteks mõni pealinlane, soovib nüüd end rahvastikuregistris mõne klikiga fiktiivseks Keila elanikuks registreerida, et 100eurost meelehead saada või loosiga ahvatlev SPA-pakett võita, siis sellele Keila meer oma sõnul kätt ette panna ei saa. „Teoreetiliselt on see võimalik, täpselt samuti nagu fiktiivseks tallinlaseks registreerimisel, ja 100 eurot peab saama temagi,“ ütleb Fels. „Ma siiski ei usu selliseid soovijaid palju oleks.“