Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" hindasid ajakirjanikud Jarmo Jagomägi, Ats Kuldkepp ja Henry Rull Eesti koondise võimalusi sel nädalal algavas MM-valiksarjas.



Eesti vastasteks on teatavasti Iisrael, Suurbritannia ja Kreeka. Kas Eesti on piisavalt hea, et me peaks kindlasti alagrupist edasi murdma? Milline võiks olla Eesti tugevaim viisik? Kui suurt mõju avaldavad meie mängule vigastatud pallurid? Kuula ja saa teada!

