Õhtuleheni jõudis oktoobrikuu lõpus vihje, et TV3 senine programmijuht Urmas Eero Liiv paneb ameti maha. Kui toona ei saanud telekanal personalipoliitikast tulenevatel põhjustel kuuldust kommenteerida, siis nüüd on asi kindel. TV3 programmijuhina jätkab Raimo Kummer.

„Töö rahvusvahelises kontsernis on minu jaoks uus ja väga põnev väljakutse. Minu eesmärgiks on teha parimat teleprogrammi ning tuua ekraanile kvaliteetne ja meelelahutuslik sisu, mis köidab televaatajat,“ kommenteerib Kummer.

TV3 tegevdirektor Priit Leito sõnab, et Urmas Eero Liiv on ära teinud hiiglasliku töö. „Tänu tema trenditabamisele ja suurele kogemusele televallas on TV3 sihtgrupis Eesti suurim telekanal. Meil on väga kahju, et Urmas Eero Liiv otsustas lahkuda, ent me täname Urmas Eerot silmapaistva panuse eest ning soovime talle tuult tiibadesse edasistes ettevõtmistes!“ kommenteerib Leito.

Raimo Kummer on pikalt telemaastikul töötanud produtsendina ning omab suurt kogemust telesaadete tootmisel. Ta on lõpetanud eraülikoolis Akadeemia Nord marketingi ja reklaami eriala ning tema telekarjäär algas kommertstelevisioonis EVTV. Viimastel aastatel on Kummer juhtinud telesaadete tootmist produktsioonifirmas Filmimees OÜ.