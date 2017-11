Väsimus. Juuksed langevad välja. Kiharad ei sära enam. Minna arsti juurde? Ei, tegelikult võib abi olla lõõgastavast peamassaažist ja SPA sügavpuhastavast ravihooldusest.

Niisiis võtangi ette käigu You&Me Shop Salon Tallinna salongi, mis asub Tartu maantee 35 Stockmanni kaubamaja lähistel (neil on ka sisukas koduleht www.iCosmetics.eu) Täpsemalt öeldes on tegemist väga hubase juuksuri, kosmeetiku ja mõnusa peanaha -ja juusteravi salongiga. Salongi teevad hubaseks stiilsed peeglid, pehmed ja uhked tugitoolid ning sõbralik teenindus ja loomulikult hea muusika.

Mind võtavad vastu peanaha ja juuste spetsialist Angelika ning massöör-terapeut Diana, kellest üks hakkab mulle tegema SPA sügavpuhastavat ravihooldust ja teine peamassaaži. Kuna mind vaevab juba pikemat aega juuste väljalangemine, siis soovitati mul enne arsti poole pöördumist just neid protseduure proovida.

Juuste tervis ja ilu saab alguse puhtast ja hoolitsetust peanahast. Peamassaažiga saame parandada emotsionaalset seisundit ja vabastada ennast vaimsest ja füüsilisest pingest!

Kui peamassaaž on eelkõige mõnulemine, siis SPA sügavpuhastav ravihooldus nagu ka nimi ütleb - ravib. Sügavpuhastav ravihooldus on kasulik siis, kui juuksed langevad välja ja peanahka vaevab liigne rasu või kõõm. Ravihooldus puhastab peanaha mustusest ja jääkainetest ning ergutab peanahka. Teisisõnu peale hooldust tunnete värskust ja kergust peanahal, selgitab Angelika.

Alustame sügavpuhastava ravihooldusega. Mind pannakse salongi esimesel korrusel peegli ette istuma ning pakutakse imemaitsvaid küpsiseid ja kakaod. Imearmas teenindus.

Kuna mind vaevavad juba pikemat aega erinevad juuste ja peanaha probleemid, siis mõjub Mediceuticalsí sügavpuhastav Thera-RX seerum üllatavalt värskendavalt, rahustavalt ja puhastavalt. Juukseid peseme Kerastasé Anti-Pelliculaire kõõmavastase šampooniga, peanahale ja juustele paneme aga eukalüptilise ja ülivärske palsami. See paneb pea õhetama – heas mõttes loomulikult.

Angelika uurib, mille järgi ma šampooni tavaliselt valin ning pean piinlikkusega tunnistama, et haaran poest selle, mis parasjagu kätte juhtub.

Selgub, et nii ei tasu teha. Reegel ütleb, et šampooni peab valima peanaha ja palsamit juuste hetkeolukorra järgi. Terve ja hoolitsetud peanaha saamiseks tuleks kõigepealt pea korralikult puhtaks pesta! See ei tähenda suurt kogust šampooni, vaid tuleb väga väike kogus masseerida peanahale. Seejärel loputada ja lisada uus kogus šampooni ning pesta peanahk korralikult puhtaks. Juustele piisab ainult šampoonivahust, mis peanahka loputades neist üle valgub.

Peamassaaž on tõeline nauding

Pärast 45 minutit kestvat sügavpuhastavat hooldust on peamassaaži kord. „Nüüd saad sa lõõgastuda, kogu stressi siia jätta ning lahkuda hea auraga,“ ütleb Angelika, suunates mind teisele korrusele peamassaaži.

Seal ootab mind ees Diana. Hämaras ruumis põlevad küünlad ning mängib pehme muusika. Heidan massaažilauale pikali ja kõigepealt teeb Diana minu juuksed õliga kokku. Nagu mõistes mu muret, kinnitab ta: „Juuksed ei jää õlised. Paljud tahavad siit otse tööle minna nii, et me ei tee kiharaid rasvaseks.“

Peamassaaž algab aga erinevate punktide läbi vajutamisega, millega aktiveeritakse vereringe ja ajutegevus. Tundes nii mõneski kohas valu, mõistan: keha on ikka päris pinges.

Diana nendib, et tihtipeale alahinnatakse peamassaaži olulisust. Peamassaaž aktiviseerib juustekasvu, vähendab juuste väljalangemist, vabastab vaimsest ja füüsilisest pingest, leevendab stressi ja aitab unetuse korral. Meil on pinged, räägib Diana.

Massaaž on äärmiselt lõõgastav ning pool tundi möödub kui paar minutit. Õnneuimasena tõusen massaažilaualt ning luban endale: juuste ja peanaha hea tervise nimel tulen nii peamassaaži, kui ka sügavpuhastavasse hooldusesse veel!

Ja mida veel? Järgmisel päeval olid juuksed tõesti siidisemad ja elujõulisemad!