Kuigi Maaleht kirjutab, et küttepuidu hind on aastaga tõusnud ligi viiendiku ning tihumeetri eest tuleb tänavu ja järgnevatel aastatel maksta kaks kuni kolm eurot rohkem kui eelmisel kolmel aastal, siis puidumüüja ja ka ahiküttega elamiste omanikud leiavad, et hind on õiglane ja aus.

Internetist leiab tuhandeid kuulutusi, milles küttepuid müüa pakutakse. Hinnad on asukohati erinevad: metsakuiva mändi müüakse Põlvamaal hinnaga 21 eurot ruumimeeter (rm), kuivad ja lõhutud kasehalud saab Võrumaalt Antslast kätte 37 eurot/rm. Ida-Virumaal pakutakse müüa toorest kaske hinnaga 30 eurot/rm, hind sisaldab transporti.

Põhja poole liikudes tuleb ahju najal selja soojendamise eest aga krõbedamat hinda maksta: aastaringselt müügil olevat lõhutud ja kuivatatud kaske saab Tallinnas 46 eur/rm, leppa 40-42 eur/rm. 2015. aasta kevadel saetud-lõhutud lepahalud on Harjumaal müügil 60 eur/rm, kuid kaupmees rõhutab, et puude niiskusesisaldus on 12% ning hinna sees on transport. Olgu öeldud, et efektiivne kütmine algab 20 protsendilise niiskussisalduse juures.

Idavirumaalane Ants, kes tegeleb küttepuude müügiga põllumeheameti kõrvalt, ütleb, et märgatavat hinnatõusu selles vallas olnud pole. „Ma olen rohkem niisugune asjaarmastaja ja teenin sellega perele leiba, kui muud tööd pole. Mina toon leiva lauale ja abikaasa toob midagi leiva peale,“ naerab mees.