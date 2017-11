„Ta on treenitud ja hea väljaõppega tšekist, kes oskab mängida inimeste tunnetel ja suudab väga kiiresti mõista inimese motivatsiooni ja tema nõrku kohti. Ta provotseerib, ta on kui kameeleon, kes sekundi jooksul võib nägu muuta,“ iseloomustas intervjuus ajakirjale Mājas Viesis Venemaa presidenti Vladimir Putinit Vaira Vīķe-Freiberga, kes oli Läti riigipea aastatel 1999–2007.

„Kord on ta omamoodi tsaar, kes vaatab teid surnud kala silmadega ning üritab teid hirmutada. Siis aga ajab ta ruumist välja kõik tõlgid, istub mugavamalt toolile ja räägib teiega väga armsalt ja hingeliselt saksa keeles. Jah, ta on inimene-kameeleon, kuid väga andekas ja spetsiaalselt koolitatud leidma teiste poliitikute nõrku kohti. Minu silmis teeb see Putini maailma mastaabis väga oluliseks persooniks, kellega suheldes tuleb kõrvad lahti hoida ja keda ei tohi liiga kergemeelselt võtta. Ta tahab, et temasse suhtutaks tõsiselt. Ja mulle tundub, et tal on õigus – temasse tuleb suhtuda tõsiselt,“ selgitas Läti kuues president.

Kõigi märkide järgi kirjeldas aastatel 1999–2007 Läti president olnud Vaira Vīķe-Freiberga värskes intervjuus isiklikku kogemust suhtlusest Vladimir Putiniga. Nimelt kattub praegu väljaöeldu laias plaanis avaldustega, mis ekspresident tegi 2014. aastal ajakirjas Klubs. Tookord rõhutas Vīķe-Freiberga, et esimesel kohtumisel üritas Putin kasutada hirmutamistaktikat.

„Härra Putin üritas esimese kohtumise ajal mind hirmutada. Kui see ei õnnestunud, siis muutis ta taktikat. Ta suutis kolme sekundi jooksul manada ette sõbraliku näo ja muutuda täiesti teiseks inimeseks, seda ta oskas. Karmi härra ja sõbraliku inimese näo vahetamine käis tal sama kergelt kui kraani avamine või sulgemine,“ rääkis Vīķe-Freiberga kolme aasta eest.

Vīķe-Freiberga sõnul meenutas Putin talle hea sõnaga NSV Liitu, kus puudusid piirid ja kõik said vennalikult siia-sinna reisida. „Mina vastasin talle, et teate, paljud minu kaasmaalased eelistavad oma Läti passiga sõita Pariisi ja Londonisse, aga mitte loomavagunites Siberisse. Ja niisugune vastus Putinile ei meeldinud,“ lisas Läti kuues president.