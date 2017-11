Laev läheb põhja. Ellu jäävad üks madrus ja pootsman, kes hakkavad ujuma.

"Kuhu me ujume?" küsib madrus pootsmanilt.

"Ma ei tea, see kuramuse meri on nii lage, et siin pole ühtki mändi näha," vastab pootsman.

"Miks meil merel mändi tarvis läheb?"

"Sest mina tean vaid ühte ilmakaarte määramise moodust: männil kasvab põhjapoolsel küljel sammal."



Vestlus laeval.

Naine: "Kallis, kui ma vette hüppan, kas sa siis päästad mu ära?"

Mees: "Kui ma jah ütlen, kas sa siis hüppad?"



Kaks usuteaduse professorit lähevad jahile ja võtavad tudengi ka kaasa. Üks professor jääb ühele poole järve, teine teisele poole. Part tõuseb õhku, üks professor paneb püssi palge ja laseb. Part kukub keset järve, professor läheb rahulikult üle vee ja nopib veest pardi.

Varsti lasevad nad uue pardi, sedapuhku läheb saagile järele aga tudeng, kes peagi vee alla vajub.

"Usk on tal juba tugev," ütleb üks professor teisele, "ainult seda ta ei tea, kus kivid on."



Mehed naiste pilgu läbi

Mis on kindel märk, et mees kavatseb olla truudusetu?

Tal on peenis.