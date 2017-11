Laupäeval andis lootust Argentina kaitseministeeriumi teade, et allveelaevalt üritati ilmselt satelliittelefoniga ühendust võtta. Kokku tabati laupäeva hommikul ja varasel pärastlõunal seitse signaali. Juba järgmisel päeval nenditi aga, et need signaalid ei tulnud siiski allveelaevalt.

Uut optimismi süstis esmaspäeval edastatud teade, et kaks Argentina sõjalaeva olid kajaloodi abil registreerinud helid, mis võisid pärineda allveelaevast. Täpsemalt arvati, et keegi peksis metallesemega vastu allveelaeva keret. Paraku osutus ka see uudis ekslikuks. Helisid uuriti spetsiaalse tarkvaraga ja selgus, et need ei pärine allveelaevast.

ARA San Juan jäi kadunuks Argentina rannikust umbes 400 kilomeetri kaugusel. Pärast Argentina mereväe abipalvet algas suur rahvusvaheline otsinguaktsioon, milles osalevad 16 laeva ja 10 lennukit. Tegemist on suurima mere- ja lennuväe operatsiooniga Lõuna-Atlandil pärast 1982. aastat, kui seal toimus Argentina ja Suurbritannia sõda Falklandi saarte pärast. Operatsioonis osalevad USA, Brasiilia ja Suurbritannia. Viimane saatis Falklandi saartelt otsingutele ühe laeva ja lennuki.

Halb ilm raskendab otsinguid

Otsingud on keskendunud 43 000 ruutkilomeetri suurusele alale. Võrdluseks: Eesti pindala on 45 339 ruutkilomeetrit. Otsinguid on raskendanud keerulised ilmaolud (tugev tuul ja kuni seitsme meetri kõrgused lained), kuid sünoptikud prognoosivad ilma paranemist. Otsingute kõrval valmistuvad päästjad ka võimalikuks sukeldumiseks ja meeskonna äratoomiseks ookeanipõhjast.

TOETUSAVALDUS: Mar del Plata mereväebaasi juures seisavad pidevalt Argentina lippudega inimesed, kes soovivad toetada nii kadunud mereväelasi kui ka nende otsijaid. (AP/Scanpix)

Allveelaevas on 44 meeskonnaliiget (43 meest ja üks naine). Hapnikku jätkub allveelaevas tavaoludes kuni seitsmeks ööpäevaks ning seetõttu näeb määrustik ette, et tavaoludes käib ARA San Juan iga kahe päeva järel veepinnal hapnikuvarusid täiendamas. Kas see ka pärast raadioühenduse katkemist on õnnestunud, ei tea otsijatest keegi. Radarid ei ole igatahes allveelaeva pinnal käimist fikseerinud. Seetõttu kardavad meeskonnaliikmete omaksed halvimat, sest hapnikuvarud võivad lõppeda juba kolmapäeval. Toiduvarudega on lood paremad. Neid jätkub vähemalt kaheks nädalaks.