Mees tõuseb hommikul ja tal on kolm karva peas. Ta kammib ühe karva ette, teise küljele ja kolmanda taha.

Teisel hommikul ärgates on tal peas ainult kaks karva. Ta kammib ühe ette ja teise taha.

Kolmandal hommikul ärgates leiab mees aga, et tal on vaid üksainus karv pähe jäänud. Et tal on kiire, lausub ta endamisi:

"Tühja kah, täna lähen tööle sassis peaga."