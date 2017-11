31-aastane Emma Brown iial ei plaaninud oma ellu nelja last, kuid tema keha tegi teistsuguse otsuse, kirjutab The Sun.

Nelja lapse ema kardab seksida, mis võib tekitada olukorra, et ta ei leia enda kõrvale enam ühtegi meest. Asi pole selles, et talle seks ei meeldiks, vaid hoopis selles, et ta on väga viljakas. Isegi nii viljakas, et ükski rasestumisvastane vahend pole ta rasestumist suutnud takistada.

Ometigi jäi ta esimest korda rasedaks juba 17-aastaselt. Ja seda hoolimata sellest, et kaitses end rasestumisvastaste vahenditega. Naist on alt vedanud kõik vahendid - süstid, beebipillid, kondoomid, spiraal.

Lisaks sellele on naise kõht rasedana olnud märkamatu. Rääkimata sellest, et üht last oodates polnud tal veel eelmise sünnituse järel isegi menstrutasioon taastunud.

Esimene suhe kestma ei jäänud, kuid ka teise mehega kordus sama jada. Hoolimata kaitsevahenditest - naine rasestus ikkagi.

Nüüdseks on Emma taas vaba ja vallaline, kuid ühe olulise erinevusega - ta on steriliseeritud. Ikka selleks, et vältida uut rasedust.

Samas tunnistab ta, et uute meestega kohtudes on tal ikkagi kabuhirm seksi ees. Kui senini on kõik vahendid Emma puhul olnud kasutud, siis kardab ta, et äkki võib ta isegi pärast steriliseerimist rasestuda.