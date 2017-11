"Radar" viibis kaks päeva Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskuses ning suhtles kõigi seal ravil oleva 27 mehega, kes on karmi sõltuvuse tõttu väga lähedal surmale olnud.

“Olin 8-aastane. Ei, 9. Siis pakuti mulle kanepit. Suitsetasin seda ja leidsin, et just seda olengi otsinud,” meenutab Aleksandr tänases Radaris ja lisab, et oli keeruline ja isegi ohtlik leida raha narkootikumide ostmiseks. Tal oli selle tõttu pidevalt kokkupuuteid politseiga: “15-aastasena pandi mind vangi.”

“Ja kui ma siis kooli lõpetasin, siis ma olin 16, siis juba proovisin heroiini, see hakkas mulle kohe meeldima. Ma leidsin, et see andis mulle sellise vabaduse, tiivad. Nagu see reklaam, Red Bull annab tiivad, mulle andis see heroiin tiivad. Mõttekaaslasi oli, sõbrad, tuttavad, ümberringi kõik, kellega ma üles kasvasin, kõik nagu tarvitasid. Tollel ajal oli see moodne,” räägib tänases Radaris Margus, kuidas ta heroiinitarbimine arenes narkosõltuvuseks kolme kuuga.