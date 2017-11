Skandaalsed peod omal ajal avalikkuse ette toonud „Pealtnägija“ toimetaja Mihkel Kärmas märkis seepeale ERRi portaalis, et kuna seda väidet tiražeerivad praegu kõik juhtivad väljaanded, peab ta vajalikuks „see umbluu võimalikult kiirelt ja selgelt ümber lükata“. Kärmas toob välja faktid: Arnold ja Ingrid Rüütel tegid 2006. aasta jaanuaris avaliku pöördumise, milles kinnitasid, et ülekäte läinud peod toimusid. Tagasi astus presidendi ihukaitseteenistuse juht Aivar Lepikult ning sisejuurdluse tulemusel tugevdati Kadrioru lossi turvameetmeid. Väärteomenetlus tuvastas 42 pidudel osalenut.

Nimelt väidab raamatu autor Peeter Ernits, et noortepeod 2005. aasta lõpul presidendilossis Arnold ja Ingrid Rüütli lapselaste juures olid lavastatud. „Asjaolude lähemal uurimisel selgus, et tegu oli lavastusega Tartu ülikooli poliitikatudengilt tellitud – ja kuuldavasti ka hästi tasustatud – kava järgi. See plaaniti ja teostati eriti küüniliselt puhtpoliitilistel eesmärkidel. Lavastuse korraldajad ei hoolinud isegi sellest, et ränk hoop antakse mitte ainult presidendi institutsiooni, vaid terve Eesti mainele,“ kirjutab Ernits.

„Palusin see teema raamatust välja jätta, aga mind ei kuulatud,“ kahetseb Ingrid Rüütel, et tänu Peeter Ernitsa värskelt ilmunud raamatule „Viimane Rüütel“ on taas üles keerutatud kadriorgiaks nimetatud noortepidude tolm.

„Erakordsed väited vajavad erakordseid tõendeid, ja Ernitsa tõsikindlas võtmes öeldud sõnu „lähemal uurimisel selgus, et tegu oli lavastusega“ ning „see plaaniti ja teostati puhtpoliitilistel eesmärkidel“ ei toeta ükski fakt,“ märgib Kärmas, et kui see olnuks lavastus, oleks see olnud Eesti lähema poliitajaloo suurim vandenõu ja juristid oleksid „Pealtnägija“ pulbriks teinud.

Ernits jätab kommentaarid Rüütlile

Rüütli elulooraamatu kirjutanud ajakirjanikust riigikogulane Peeter Ernits oma lähema uurimise tagamaid ei ava, tähendab vaid, et raamatus öeldut saab kommenteerida ikkagi ainult ekspresident ise.

„See raamat on kokku pandud väga pika aja jooksul ja lugematute omavaheliste vestluste tulemina. Kadriorgiat saab oma informeerituse tasemel kommenteerida ikkagi ainult president ise. Viisin Maalehe ajakirjanikuna läbi ka oma uurimise ja võin öelda, et asi oli palju tõsisem, kui me arvasime,“ räägib ta.

Ekspresidendi abikaasa Ingrid Rüütel ütleb Õhtulehele, et teab toonastest sündmustest abikaasast rohkemgi, kuna just tema suhtles pidude järel noorsoopolitseiga. Ingrid Rüütel nõustus delikaatsel teemal sõna võtma eelkõige seepärast, et on saanud vahepealsel ajal asjast rohkem teada. „Ka meie lapsed ei teadnud kõike. Nad ju igale poole ei jõudnud,“ tõdeb ta.

Ingid Rüütel soovib, et tema selgitus toonastele sündmustele jõuaks avalikkuse ette muutmata kujul. Ta kirjutab: „Kui mind sunniti kiiresti ajakirjanduses vastama ja vabandama, ei teadnud ma veel kuigi palju. Pärast seda, kui sain noorsoopolitseis tutvuda pidudel osalenud noorte nimestiku ja seletuskirjadega, olen palju targem. Pidusid oli neli ja need toimusid oktoobrikuus. Alkohol oli, kuid narkootikume ei tarvitatud. Polnud ka riigilipu rüvetamist.

Selgus, et Marek Paulson, kes „Pealtnägijas“ ja ajakirjanduses pidutsemist taunis, oli ise üks pahanduste agaramaid eestvedajaid – käis saunas ja mullivannis, võttis puhvetist alkoholi, pakkus teistele ning, mis eriti huvitav – käis ka väikese külaliste kambaga (kaks noormeest ja kaks või kolm tütarlast) pööningul, kust pääseb katusele lipu juurde, ning isegi üritas seal kõigi nähes urineerida. Seda tunnistasid noored, kes temaga seal kaasas olid. Õnneks ei saanud ta sellega hakkama. Üks noormees ütles, et vist oli tal põis tühi, ja teine arvas, et ehk hakkas südametunnistus siiski viimasel hetkel vaevama. Lipu juurde nad siiski ei jõudnud, kõik see juhtus pööningul. Muuseas ühes hiljutises netikommentaaris kirjeldab üks peol osalenud noormees seda lugu sarnaselt ülalöelduga. Ta andis selle kohta ausa tunnistuse ka noorsoopolitseile. Paulson ise teatas „Pealtnägijas“, et „keegi hooples, et käisid katusel ja /---/ olid seal ümber lipu /---/ ja k*sesid seal katuse peale ja loopisid konidega“.

Samas esines kohe pärast asja avalikustamist Res Publica üks juhte Urmas Reinsalu ETVs presidendi lossi taustal kategoorilise väitega, et rüvetati riigilippu. Kas ta lootis, et see kavatsus tõepoolest teostus? Kindlasti sai temagi teada, et see on vale, kuid ei pidanud vajalikuks selgitada ega vabandada.

Kas see kõik oli juhuslik ja kas Marek oli tõesti asja autor? Ei usu hästi. Mis puutub näiteks Mareki Ekspressi-artiklisse, siis ka üks tema õpetaja ütles, et poiss poleks mingil juhul ise sellise kirjatükiga hakkama saanud. Marek ise on väitnud, et teda aitas üks politoloogiatudeng, vist keegi Priit, kui ma õigesti mäletan (tema perekonnanime ja parteilist kuuluvust ei tea). Kes tema taga oli, pole selgunud. Võib vaid aimata.

Külaliste nimestikus on nimed, vanused ja parteiline kuuluvus. Selgus, et meie laste vanuseid (14–15aastasi) oli vaid kolm-neli tütarlast, kusjuures ühe ema oli tuntud ajakirjanik, teise isa teoloog ja kolmas oli eelmise presidendi lapselaps. Enamik külalisi olid 17, 18, 19 ja enam. Pooled olid täiskasvanud. Ühelt peolt oli kaks täiskasvanud purjus noormeest ka ära saadetud. Üks Res Publica neiu tõi kord Pärnust kaasa terve mikrobussi täie noori. Tegelikult osales neil kogunemistel mitme partei noorpoliitikuid, enamik muidugi uudishimust.“

Lapsed tõmmati poliitmängudesse

Ingrid Rüütli sõnul peeti pidusid päevadel, mil president oli majast ära. Ta meenutab toimunut nõnda: „Mina jõudsin ühel hilisõhtul Virumaalt ja nägin, et lastel on külalised, kuid ei osanud midagi erilist kahtlustada, sest varem polnud selleks põhjust olnud ja midagi säärast ma ei osanud ette kujutadagi. Olin väsinud ja heitsin magama. Kuid oleksin pidanud kontrollima! Seega olen mina kõiges süüdi.

Sain külaliste nimekirjast endale koopia, aga pole seda kuskil avalikustanud. Ei pea ka vajalikuks seda teha, kuid pahanduste tegijad võiks vähemalt vabandada. Initsiaatoritelt ma seda ei ootagi. Meie abikaasaga vabandasime juhtunu pärast korduvalt. Tähelepanuväärne on, et see, kes tegelikult pahandust tegid, meediale korda ei läinudki. Vaja oli peksta nimelt meid ja meie lapsi. Meil abikaasaga on õnneks nahk piisavalt paksuks pargitud, et valu väga mitte tunda. Kuid alaealisi lapsi poliitilistesse mängudesse tõmmata on igal juhul taunitav ja jätab neile jälje, mis võib ulatuda ka nende lasteni.