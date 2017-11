„Ma saan elementaarsete asjadega hakkama ja ei ole päris see inimene, kes ütleb, et ta oskab ainult vett keeta. Kõvaks tegijaks ma ennast kindlasti ei pea,“ ütleb saatejuht Alari Kivisaar, kes teist hooaega juhib saadet „Eesti parim pagar“.

Kivisaar ütleb, et kodus teeb suuremalt jaolt süüa küll naine, kuid pliidi taha lastakse tedagi. „Ilmselt teeb ta sellepärast rohkem, et tahab olla kindel, et terve pere söönuks saab,“ muigab ta. Toitu Alari põhja ei kõrveta, kuid tihtipeale ei tee ta asju nii, nagu retsept ette näeb. „Naine näiteks küsib, et kas sa ise maitsesid ka, mina vastan eitavalt. Ta siis küsib, et no palju sa panid soola ja mina ütlen, et tunde järgi. Teinekord võib tunne petta ja eks maitsed on ka erinevad – mulle meeldib rohkem küüslauku, naisele vähem. Siis peab seal kuidagi laveerima.“

Mis toidud Alarile enamasti teha jäetakse? „Teen tihtipeale tortillasid ja kunagi tegin päris tihti suppe. Mul on üks firmaroog Londoni rull, mille retsepti ma loomulikult ei avalda,“ jääb ta salapäraseks. Pea sajaprotsendiliselt on Alari õlul ka pühapäevahommikused pannkoogid, mille üle tema sõnul kunagi nurinat olnud pole. „Muna saan ka keedetud ja omleti tehtud.“ Alari tunnistab, et söögi osas on ta pigem pirtsakas ja vähe veidra maitsega. „Ma ei söö eriti puu-, juur- ja köögivilju, ei joo vett ja ei söö leiba. Olen pigem lihtsate klassikaliste toitude hindaja.“

Vaata videost, mida toob uus pagarisaate hooaeg ning kas Alaril hooaja lõpus kookidest ja tortidest isu täis ka saab.