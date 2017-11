Kolmekesi veeti järjest enam aega koos, misjärel jõuti peagi juba nii kaugele, et naine veetis vähemalt viis ööd koos meestega.

Kui ollakse koos väljas ja tuleb end tutvustada, siis ei näe Cait mingit probleemi, et tutvustab kohe oma kahte kallimat.

Kuigi nüüdseks on asjad kolmiku vahel paika loksunud, siis varasemalt oli neil probleeme armukadedusega. Cait tundis armukadedust, et pidi Chrisi jagama teise mehega. Ka Matt tundis ebakindlust oma suhtes, mis järsku muutus.

Kolmekesi on nüüd elatud ühiselt kaks aastat, mistõttu on asjad ka suhtes tõsisemaks muutunud. Nii on nad juba ka arutanud, et ka nende ebatavalisse perre võiks sündida laps. Matt usub, et iga laps oleks kolme vanema üle ainult õnnelik. Lisaks jagub juba praegu igasugustel tähtpäevadel rohkem kingitusi. Ja millisele lapsele kingitused ei meeldiks.