Kasahstani pealinnas Astanas vahistati novembri keskel kuus Tšehhi turisti, kes kandsid Borati kuulsat ihukatet.

Täna kirjutab BBC, et Borati osa täitnud Sacha Baron Cohen on nõus tšehhidele määratud trahvid ise kinni maksma.

14. novembril teatas kohalik meedia, et igale ebasündsalt käitunud mehele mõisteti karistuseks 22 500 tenge ehk 57 euro suurune trahv.

„Minu Tšehhi semudele. Saatke mulle detailid ja tõendid, et need olite just teie ja ma tasun teie trahvi,“ kirjutas Cohen nüüd Facebookis.