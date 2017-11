Detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

“Märt Sults tekitas sisuliselt mitte millestki 27-hektarilise potentsiaaliga krundi, mis võib ühel päeval osutuda geniaalseks investeeringuks,” ütles 1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter. “Tundub, et kasiinosaare fookus on vähenemas ja pigem on tegu tavapärase kinnisvaraarendusega.”

“Põhja-Tallinnas on oodata huvitavaid arenguid. Kopli liinid taastatakse, Volta kvartal kerkib, Paljassaare ja Noblessneri sadamaid arendatakse ning ka mitmel teisel arendusfirmal on piirkonnas suured maatükid ja -plaanid. See võtab aastakümneid, aga kui ümberringi saavad arendused valmis, ei tundugi Kopli tehissaared enam nii utoopilised,” ütles Vahter.