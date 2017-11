Saaremaa vald pöördus viie laevafirma poole, uurimaks, kellel on huvi Saaremaa ja Läti vahelise laevaühenduse loomise vastu. Lindaliinile, TS Laevadele, Tallink Grupile, Kihnu Veeteedele ja Saaremaa Laevakompaniile saadetud pöördumisele ootab vallavalitsus vastust juba 1. detsembriks.

Mõntu ja Ventspilsi sadamaid ühendavat liini opereeris AS-i Saaremaa Laevakompanii tütarfirma SSC Ferries OÜ, mis majanduslikult kasumisse ei jõudnud ja majanduskriisi saabudes 2008. aastal liin suleti, kirjutab Saarte Hääl.

“Tänaseks on majanduskriis möödas ning turismivood Eestisse ja Lätti kasvamas. Saaremaa ja Läti vahelise turismi teenindamisele suunatud laevaliini taasavamise vastu on tugev huvi nii Ventspilsi linna kui ka Saaremaa valla poolt,” öeldakse pöördumises ja lisatakse, et Saaremaa poolt vaadates võib kaaluda kaht liinivarianti – Ventspils–Mõntu ja Riia–Roomassaare –, mis pole aga teineteise alternatiivid, sest on tõenäoliselt suunatud erinevatele turusegmentidele.