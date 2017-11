Throw Back Thursday 😄💪🏽💪🏾💯👙🚴🏽‍♀️🏋🏽‍♀️🥊👍🏾 It’s almost the freakin weekend... Don’t forget to get your workout in!!!!!! 💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾😊😄😁😆😘 #loveyourself #beyourbest #46andfit #fitat46 #slimfit #fit #shapprelldallas #fitmom #fitlife #fitwife #onlinecoach #swimsuit #swimsuitmodel #fitnessmotivation #fitnessmodel #allshapes #allsizes Follow @topbodiesfitness @shapprelldallas @ppatrickdallas

A post shared by Shapprell Dallas (@shapprelldallas) on Nov 16, 2017 at 3:25am PST