Lasnamäel politseiameti teenindussaalist möödumisel kargas pähe uitmõte sinna sisse kiigata. Kuna ID-kaart oli kategooriliselt keeldunud enda uuendamisest arvutis ning oli parajasti õhtune aeg, siis tekkis uudishimu, et ehk pole järjekorrad enam kilomeetripikkused.

Kohale jõudes selgus, et nad olid kuidagi minu saabumisest siiski juba aimu saanud ja jõudnud selleks ettevalmistusigi teha. Ukse läheduses seisvalt järjekorramasinalt eemaldas abivalmis ametnik otsekui mustkunstnik riidest katte ning võlus sealt välja järjekorrapileti. Saalis oli küll mõõdukalt rahvast ootamas, kuid ilmselt olid nad seal muu asja pärast kui ID-kaarte uuendamas. Igatahes hetkel, kui masin numbrisedeli välja sülitas, juhatas vilkuma hakanud tabloo igasuguse ooteajata õige teeninduslaua juurde. Veel tööpäeva lõpuski väga viisaka ametniku käe all uuendas ID-kaart end kui võluväel.

Kogu külastus võttis aega vaid mõned minutid. Ma küll ei tea, kuidas nad seda tegid, kui vaimusilmas on kõik end valmis sättinud pigem mitmetunniseks sabatamiseks. Kuid pärast sellist kogemust julgen kõigile soovitada sedavõrd mugavat, sujuvat, viisakat ja korrektset teenindust. Isiklikult järele kontrollitud. Just sellist Eestit me olemegi kogu aeg tahtnud.