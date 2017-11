Näiteks Nõmme linnaosa vanemaks planeeritud tüdrik, Grete Šillis, kes on juba 26-aastane ja sai valimistel juba 24 häält, sai need hoopis Haaberstis ja ütles küllaltki selgelt, et ei tea Nõmmest tuhkagi. Võibolla teab, kus see asub, sest Haaberstist sõidab Nõmmele paar bussi.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid sõnas Juku-Kalle Raidile vastuseks, et õigusteadustes magistrikraadi omandavat ning mitmete riigikogu komisjonide tööd korraldanud Grete Šillist ei saa kindlasti nimetada kogenematuks.



Raimond Kaljulaid (Tiina Kõrtsini)

Kaljulaid sõnas, et Juku-Kalle Raid ise oli vaid 23-aastane, kui asus ajakirja Kultuur ja Elu peatoimetajana. Kaljulaid tõi välja, et Grete Šillis on 26-aastane, Rainer Vakra alustas Nõmme linnaosa juhtimist 24-aastaselt, Urmas Paet 25-aastaselt ja Hanno Pevkur samuti 26-aastaselt.

Kaljulaidi arvates on Šillise nimetamine „tüdrikuks“ lihtsalt ebaviisakas. "Pole õige, et noortel naistel on enda tõestamine vähemalt kaks korda keerulisem kui meestel," rõhutas Kaljulaid.



Linnaosavanem lisas, et on kindel, et Nõmme saab Grete Šillise näol uuendusmeelse ja targa linnaosavanema. „Nagu iga teine poliitilisel ametikohal alustaja, väärib ka tema sadat päeva ennast asjadega kurssi viimiseks,“ sõnas Kaljulaid, kes lisas, et on päris kindel, et järgmistel valimistel kandideerib Šillis kindlasti Nõmmel ja teeb seal väga tugeva tulemuse.

* tegelikult tähendab šovinism marurahvuslust ja väiksemate rahvaste rõhumist.