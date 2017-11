Laamendamine Tallinnas sekund pärast valimisi on ikka üle kõikide piiride, mis seal salata.

Näiteks Nõmme linnaosa vanemaks planeeritud tüdrik, Grete Šillis, kes on juba 26-aastane ja sai valimistel juba 24 häält, sai need hoopis Haaberstis ja ütles küllaltki selgelt, et ei tea Nõmmest tuhkagi. Võibolla teab, kus see asub, sest Haaberstist sõidab Nõmmele paar bussi.

Kujutage nüüd ette, mihuke šeff süsteem! Mitte ükski nõmmekas pole antud Šillist valinud. Veel enam, seda tüdrukut ei näidatud neile kellelegi isegi unes, aga korraga kargab ta välja ja asub juhtima midagi, mille olemasolust tal aimugi pole.

Ent pehmelt öeldes on tekkinud olukord kui mitte päris võigas, siis alla igasuguse mõistuse idiootne ja lollakas ning absoluutselt kõigist valijaist niidukiga üle sõitev. Haige. Väga haige.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes