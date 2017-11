Otsus Indias vangi mõistetud laevakaitsjate apellatsiooni asjus võib tulla tuleval esmaspäeval, kirjutab väljaanne Times of India.

Kohtunik A M Basheer nimetas kuupäeva, milleks on 27. november, pärast kõikide poolte ärakuulamist, teatas sealne justiitsminister.

India rannavalve pidas Seaman Guard Ohio meeskonna kinni 2013. aastal Tuticorini sadamas. 35 meeskonnaliikme hulgas oli 23 välismaalast. Lisaks 14 eestlasele vahistati kuus Briti kodanikku ja kolm ukrainlast ning 12 indialast.

BBC kirjutab, et ühe vangistatud briti mehe õe Lisa Dunni väitel on India valitsus juba nõustunud, et laeva kapten, ukrainlane Valentin Dudnik, tuleks saata kodumaale. „Need on tema ja tema pere jaoks head uudised, kuid see annab ka märku sellest, et kohus on antud juhtumi puhul kaastundlik.“

Varem on Briti välisminister öelnud, et Suurbritannia ei jäta oma kodanike vabastamise küsimuses midagi tegemata.

Novembri alguses toimunud istungil esitas Eesti laevakaitsjate kaitseadvokaat oma seisukohad. Sellele järgnes kavandatud riikliku süüdistaja argumentide kuulamine, kuid mitte keegi ei oodanud, et tema kuulamisega ei jõuta lõpuni, mistõttu tuli istungeid jätkata.