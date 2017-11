„Vanavanemad on rääkinud, et kui olin viie-kuueaastane olin ma läinud kööki, ukse kinni pannud ja öelnud: „Nüüd ei tohi keegi siia sisse tulla, ma teen ise midagi valmis!“,“ meenutab saate „Eesti parim pagar“ uue hooaja osaline, 18aastane Patrik Sebastian.

Homme õhtul jõuab ekraanile pagarisaate uus, järjekorras juba kolmas, hooaeg. Ühe osalisena läheb võistlustulle 18aastane Patrik Sebastian, kes oma esimesed katsetused tegi juba lasteaias. „Kui lasteaias käisin, tegin esimest korda vanaemaga pärmitainast. Sealt see küpsetamispisik mulle külge jäi,“ räägib Patrik. Vanavanemad on poisile rääkinud, et kui ta oli viie-kuueaastane läks ta üksi kööki, pani ukse kinni ja keelas teistel sinna sisenemise. „Tegin umbes tund aega kooki, see oli küpsisepõhjal, kohupiima ja aprikoosidega,“ meenutab Patrik ja ütleb, et tulemus sai väga hea. „Ma ei mäleta, kas mul oli retsept ees või ei, pooleldi oli see vist omalooming.“

Patrik on suuremalt jaolt küpsetama õppinud vanaema jälgides. „Paljudele meie suguvõsas meeldib süüa teha ja küpsetada. Muidugi on vanematel ja vanavanematel hea meel, et mul on selline huvi.“ Patriku firmatoitudeks on küpsetised, koogid ja tordid. „Soolane toit ja kokandus kui selline mulle ei istu.“ Küpsetamist õpib ta puhtalt vaadates, mingitel kursustel Patrik käinud ei ole. „Tänapäeval on Youtube’s hästi palju videoid, kuidas mingeid küpsetisi, kooke ja torte teha. Sealt saan palju mõtteid ja inspiratsiooni.“

Kas Patrik on pigem selline küpsetaja, kes jälgib retsepti või paneb asju sisse tunde järgi? „See oleneb täiesti koogist. Mõne puhul on vahekord oluline – näiteks keedutaignasse ei saa asju umbes panna.“ Kui on aga mõni uus kook, mille puhul on näha, et koostisosi saab vahetada ilma, et lõpptulemuse ära rikuks, meeldib Patrikule ka katsetada. Kõige paremini tuleb tal enda sõnul välja kräsupea kook. „See on juba pikka aega olnud mu lemmikuid, tuleb mul hästi välja ja kõik kiidavad.“ Poiss muigab, et klassikaaslased viskavad juba naljagi, et Patrik peab neile sünnipäevadeks torte tegema.

