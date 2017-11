Mine pühadele vastu puhta koduga – tänu EasyCleanile saavad puhtaks nii riided, pesu kui ka vaibad!

EasyClean on loodud, et inimesed ei peaks kulutama oma kallist aega pesupesemisele ja keemilise puhastuse punktide vahel jooksmisele. Aegade algusest saadik on inimesed ise viinud ja toonud oma asju, tassinud raskeid vaipu, madratsikatteid, kardinaid, riideid, voodipesu. „Mõtlesime, miks ei võiks olla selline teenus ukselt-ukseni ja TASUTA transpordiga. Inimesed saaksid tegeleda oma igapäevaste toimetustega ja meie võtame nendelt ühe kohustuse vähemaks,“ selgitab ettevõtte esindaja Allan.

EasyClean tuleb appi nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. „Paljudel vanematel inimestel ei ole transporti, et oma suuri vaipu ja muid asju kuhugi viia. Pereemadel, kellel on kodus palju toimetusi ja lihtsalt ei jätku aega kõige jaoks. Üksikutel ja kiire elustiiliga inimestel, näiteks poissmeestel, kellel pidevalt vaja puhtaid ja triigitud triiksärke. Samuti naistel, kellel oleks hea alati puhas kleit kapist võtta,“ loetleb EasyClean esindaja, kellele nad abikäe võivad ulatada.

EasyClean pakub teenust hetkel Tallinnas ja selle lähiümbruses ning Haapsalus. Tulevikus on plaan laieneda ka teistesse linnadesse.

Viime, puhastame, toome!

Vaata ka EasyCleani Facebooki lehele! Praegu on käimas kampaania: kõikide vahel, kes märgivad EasyCleani Facebooki lehe meeldivaks ja jagavad, loositakse jõulude puhul välja 50-eurone EasyCleani kinkekaart.