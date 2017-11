Dermakosmeetikale spetsialiseerunud e-pood Rosena esitleb vananemisvastaseid kreeme, mille toime on õige kiiresti nähtav. Näonahk siledaks ja pehmeks Biotopix sarja peptiide sisaldavate toodetega!

Biotopix Flashlift on vananemisvastane superseerum, mis tekitab pinguldava ja kortse vähendava efekti juba kolme minutiga. See on eriti efektiivne otsaesisel ning huulte ja silmade ümbruses asuvate miimikakortsude pinguldamisel.

Biotopix Advanced Anti-Wrinkle treatment on aga rikkalikult niisutav ja noorendav kreem, mis sisaldab muuhulgas sünteetilist maomürki. Viimane toimib nagu Botox, halvates kergelt miimikakortse, siludes seeläbi kortse.