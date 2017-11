Järgmise aasta mais peetaval Eurovisoni lauluvõistlusel võtab osa 43 riiki – viimaste hulgas liitus euromölluga Makedoonia.

Ehkki esialgselt teatati, et 2018. aastal Lissabonis aset leidval Eurovisioni lauluvõistlusel osaleb 42 riiki, lisandus osalejate hulka ka Makedoonia, vahendab eurovision.tv. See tähendab, et järgmise aasta kevadel toimuval Eurovisionil võtab osa sama palju osalejaid kui 2008. aastal Belgradis ja 2011. aastal Düsseldorfis. Rohkemaarvulisemalt pole võistluselt varem osa võetud.

Eesolev eurolauluaasta on eriline Rootsile, kes läheb võistlema juba 60. aastat järjest. Ka mullu võistluskeelu saanud Venemaa võtab tuleval aastal lauluvõistlusest osa. Eurovisioni poolfinaalid on 2018. aasta 8. ja 10. mail, finaal 12. mail.

Eurovisioni lauluvõistlus korraldatakse Portugalis esimest korda – võidu kättesaamiseks kulus sel riigil tervelt 53 aastat (Portugal on võistlusel osalenud 1964. aastast alates). Võidu tõi Portugalile tänavu kevadel Kiievis Salvador Sobrali esitatud lugu „Amar Belos Dois“ ("Armastus meie mõlema jaoks"), mis edestas teiseks jäänud Bulgaariat lausa 143 punktiga.