On olemas käitumisharjumused, mida omavad peaaegu kõik need inimesed, kes on potentsiaalsed petjad.

Kui armud, siis tahad ikkagi säilitada mingi kaitsekihi ja olla ettevaatlik, et end kaitsta. Sa ei taha end kõiges ja sügavuti avada, sest see suurendab võimalust, et sulle tehakse haiget. Kuidas tunda ära petja, kes mingil hetkel su südame murrab?

1. Petja üritab sinuga endiselt seksida

Võid ju arvata, et märk seksi soovivast partnerist näitab, et ta tahab ainult sind, aga see polegi nii. Kui inimesel on väljaspool suhet aktiivne sekselu, siis kipub ta olema agar seksija ka oma partneriga kodus.

2. Petja on väga kahtlustav ja jälgib, kuidas sina suhtes käitud

Inimene, keda ei saa usaldada - ta käitub ka oma partneriga väga kahtlustavalt. Ta ei suuda usaldada, sest ise petab. Kui su kallim käitub pidevalt kahtlustavalt, siis võib asi olla selles, et tema ise petab sind.

3. Petja varjab oma telefoni

Üks väga tavaline ja petjatele omane käitumine on see, et nad kipuvad oma telefone peitma. Samuti toimuvad salajased kõned ja saadetakse sõnumeid, mida kaaslase eest varjatakse. Petja ei jäta iial oma telefoni lauale vedelema.

4. Petja kulutab meeletult aega telefonile

Suur ohumärk on truudusetu inimese puhul on see, kui ta pidevalt oma telefoni näpib. On mõistetav, et kallim võib saata mõne meili töökaaslasele või kontrollida meili, aga kusagilt läheb piir. Mingist hetkest tekib kahtlus, et kas tööpäev on tõesti 24 tundi pikk?!

5. Petjal pole mingit probleemi mitme asja kohta valetada

Kui keegi valetab ühe asja kohta, siis ei saa sa kunagi olla kindel, et mille kohta sa veel tõtt ei tea. Kui tabad oma kallima valetamast, siis võid eeldada, et tal on veel midagi varjata. Petja on alati valetaja - võib isegi öelda, et sarivaletaja.

6. Petja kipub asju kaaslase jaoks kompenseerima, aga teeb seda üleliia agaralt

Süütunne on peaaegu kõigile petjatele omane. On ju loogiline, et kui nad teist enam üldse ei hooliks, siis oleks nad suhtele juba lõpu teinud. Aga nad ei ole seda teinud. Seega panustavad nad emotsionaalselt teie suhtesse endiselt. Ja see süütunne närib ja piinab teda. Nii üritab ta enda koormat kergendada ja oma süütegu leevendada. Armsad tähelepanekud, romantika, kirg - kõik see aitab tal end vähem süüdlasena tunda.

7. Petja on oma kallimat petnud ka eelnevates suhetes