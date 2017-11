Mihhail Stalnuhhin ütles Õhtulehele kommentaariks, et kui Herkel vabandab avalikult tema ees, siis teeb seda ka tema. Juhtunu osas lisas ta: „Lugege istungi stenogrammi, see on ammendav.“

Eile õhtul, kui peaminister Jüri Ratas vastas arupärimisele korruptsioonist kohalikes omavalitsustes, ütles Mihhail Stalnuhhin debati käigus Andres Herkelile: „Ma loodan, et sina ka ei solvu, kui mina näiteks sama õiendusega võin nimetada näiteks latentseks, no kelleks, pedofiiliks. Meeldib see sulle? Aga see võib olla. [sumin saalis, keegi kommenteerib midagi] Jätke! Te solvate 59 000 inimest, vaat niiviisi! Latentsed korruptandid! Teile ei meeldi kui solvatakse teid. [saalis räägitakse: "Siin on erinevus ..."]. Aga proovige, teil tekib võimalus siit rääkida! Korruptsiooniga on nii, nagu on. Jah, selle tase on Eesti riigis üks madalamaid Euroopa Liidus. Mis segab selle nulli viia? Meie seadusandlus.“