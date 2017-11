The Smithsi legend Morrissey on keerutanud üles tormi, kaitstes seksuaalses ahistamises süüdistatud Kevin Spaceyt.

Spacey on Rappilt avalikult vabandust palunud, ehkki väidab, et ei mäleta intsidenti, ja oskab oma võimalikku sündsusetut käitumist seletada vaid alkoholijoobega.

Rappi skandaalsest süüdistusest saadik on Spaceyt seksuaalses ahistamises süüdistanud veel mitmed mehed. „Kaardimaja" võttetrupi liikmed kinnitasid, et staari siivutu käitumine oli kõigile teada. Sama on väitnud ka Londoni Old Vici teatri töötajad - Spacey tegutses seal 13 aastat loomingulise juhina.