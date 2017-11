Dermakosmeetikale spetsialiseerunud e-pood Rosena esitleb suurepäraseid seerumeid, mis sisaldavad tõhusat noorendavat C-vitamiini selle looduslikul kujul.

Naha fotovananemist iseloomustab kortsude tekkimine, naha muutumine kuivaks ja karedaks, häired pigmentatsiooni jagunemises (pigmendilaigud) ja naha elastsuse vähenemine. 2000. aastal läbi viidud uuring prantsuse naiste seas näitas, et 40% naistest esines mõõdukaid või tõsiseid fotovananemise tunnuseid.

Raku tasandil hakkavad vananevas nahas tekkima vigased rakud, telomeerid lühenevad ja raku ainevahetuse käigus vabanevad vabad radikaalid. Vabasid radikaale ehk reaktiivseid hapnikuosakesi seostatakse mitmete vananemisega seotud protsesside ja haigustega.

Vitamiin C ehk L-askorbiinhape on dermatoloogide poolt tunnustatud vananemisvastane ja antioksüdatiivne koostisaine. Ent C-vitamiini tase nahas väheneb vananedes ja liigse päikesekiirguse mõjul ning juurde saame seda vaid toidust. Kuid C-vitamiinist on kasu ka kosmeetikas, kus sellel on mitmeid nahale kasulikke mõjusid. See aitab kaitsta organismi reaktiivsete hapnikuosakeste eest, stimuleerib kollageeni tootmist nahas ja aitab vähendada liigse päikesekiirguse poolt nahale tekitatavaid kahjustusi.

Duolys C.E on intensiivne vananemisvastane seerum antioksüdantidega, mille valis ajakiri IluGuru Iluteemant 2015. aasta võistlusel parimaks professionaalseks näohooldustooteks.

Duolys C.E ja Duolys HYAL seerumid sisaldavad kõrgeimas võimalikus koguses (15%) puhast pulbervormis C-vitamiini (askorbiinhapet), E-vitamiini (0,5) ja niisutavaid toimeaineid. Puhas C-vitamiin on võimas antioksüdant, mis intensiivistab kollageeni tootmist nahas ja annab jumele sära ning aitab ennetada, vähendada ja peita vananemise märke (joonekesed, kortsud ja pruunid laigud).