Dermakosmeetikale spetsialiseerunud e-pood Rosena esitleb kaht õrnatoimelist näopuhastusvett, mis on sobilik kasutamiseks ka tundliku ja õrna naha puhul.

Milleks mitsellaarvesi? Selle teevad naha puhastamisel nii efektiivseks mitsellid, erilised sfäärilised kristallid, mis on nii väikesed, et silmaga neid näha ei ole. Mitsellikristallid koosnevad väikestest jäätisetuutulaadsetest moodustistest, mis koonduvad kokku, teravad tipud sissepoole suunatult, ja moodustavadki ringja kujuga mitselli. Mitsellid on eriti efektiivsed mustuse ja rasu kogumises.

Sensitelial mitsellaarvesi on 2015. aasta ajakirja Cosmopolitan parima ilutoote kategooria võitja! Sensitelial mitsellaarvesi on õrnatoimeline puhastusvahend näole ja silmaümbruse piirkonnale. Eemaldab näonahalt efektiivselt meigi, rasu ja mustuse ning tänu niisutavatele ja rahustavatele koostisainetele jätab naha meeldivalt pehmeks ja värskeks. Nahk ei jää kleepuvaks.

Sebionex mitsellaarvesi on õrnatoimeline puhastusvahend näole ja silmaümbruse piirkonnale, mis sobib kombineeritud või rasusele nahatüübile. Eemaldab näonahalt efektiivselt meigi, rasu ja mustuse ning tänu niisutavatele, rahustavatele ja antibakteriaalsetele koostisainetele jätab naha meeldivalt värskeks ning aitab ennetada vistrikke. Nahk ei jää kleepuvaks. Näeb välja nagu vesi, ent on palju enamat!

Sensitelial sobib õrnale, tundlikule ja normaalsele nahale, Sebionex aga rasusele nahale.